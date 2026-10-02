logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Buscará el Man City esquivar sanciones

Por EFE

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Buscará el Man City esquivar sanciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Londres.- El Manchester City planea reconocer en su apelación por el caso de las irregularidades financieras que el dinero ilícito con el que infló sus presupuestos procedía del gobierno de Abu Dabi, admitiendo por lo tanto que es un club estado, en lugar de sus dueños.

      Según la prensa británica, la estrategia de recurso del City girará en torno a que el dinero de los patrocinios inflados procedía del gobierno de Abu Dabi y no de sus dueños.

      El club inglés fue comprado por el fondo de inversión de Abu Dabi, conocido como ADUG, en 2008 y desde entonces se ha convertido en uno de los equipos más ricos del mundo y más exitosos de las últimas dos décadas en Inglaterra, aunque ahora este legado ha quedado en entredicho porque una comisión independiente les ha declarado culpables de más de un centenar de irregularidades financieras que habrían supuesto un fraude de más de 1000 millones a través de patrocinios fraudulentos.

      Para tratar de combatir esto, el City planea presentar pruebas de que todo este dinero fraudulento no fue introducido en el club a través de ADUG, es decir, los dueños, sino a través del gobierno de Abu Dabi.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El City ya intentó proponer este argumento delante de la comisión independiente, pero esta lo rechazó por considerarlo falso y por entender que es una excusa que el club desarrolló "mucho después de que ocurrieran los hechos" para justificar el delito.

      El club mancuniano, que tiene hasta este viernes para presentar la apelación, mantiene su inocencia y dice tener "pruebas irrefutables" que cambiarán el veredicto de la comisión independiente. Una vez que se presente la apelación, esta tendrá que ser estudiada en un plazo de doce semanas, seguida de una vista de cinco días y una deliberación que puede tomar hasta treinta días.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Kimi Antonelli enfrenta pista desconocida y lluvia en Bahréin 2026
        Kimi Antonelli enfrenta pista desconocida y lluvia en Bahréin 2026

        Kimi Antonelli enfrenta pista desconocida y lluvia en Bahréin 2026

        SLP

        AP

        Russell se siente más cómodo con el auto tras mejoras y cambio de enfoque.

        Cristiano Ronaldo abandona selección Portugal tras desacuerdo con entrenador
        Cristiano Ronaldo abandona selección Portugal tras desacuerdo con entrenador

        Cristiano Ronaldo abandona selección Portugal tras desacuerdo con entrenador

        SLP

        El Universal

        Zlatan Ibrahimovic cuestionó la actitud de Cristiano Ronaldo y su impacto en su legado deportivo.

        Manchester City femenino iguala 1-1 con Real Madrid en Champions
        Manchester City femenino iguala 1-1 con Real Madrid en Champions

        Manchester City femenino iguala 1-1 con Real Madrid en Champions

        SLP

        AP

        Bunny Shaw anotó el gol del empate para Manchester City femenino, mientras Barcelona domina la clasificación en Champions.

        Jürgen Klopp consigue su primera victoria con Alemania en Múnich
        Jürgen Klopp consigue su primera victoria con Alemania en Múnich

        Jürgen Klopp consigue su primera victoria con Alemania en Múnich

        SLP

        AP

        Portugal superó 4-2 a Dinamarca pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo tras conflicto con el técnico Jorge Jesus.