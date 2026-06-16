Buscará Senegal repetir zarpazo

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EAST RUTHERFORD, NJ.- El último partido de Francia en un Mundial contra Senegal desató la locura en las calles de Dakar.

Les Bleus eran los campeones defensores cuando la sorpresiva victoria 1-0 de los Leones de Teranga en la inauguración del torneo de 2002 propició que el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, declarse un feriado nacional.

"No queremos ganar por venganza, sino llegar lo más lejos posible en esta competición", señaló el lunes el centrocampista francés N´Golo Kanté, un día antes de que Les Bleus y Senegal se enfrenten en el Grupo I.

Senegal fue una colonia francesa hasta 1960.

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"Sabemos que un partido entre Francia y Senegal es un partido muy simbólico", dijo el seleccionador senegalés Pape Thiaw.

Seis de los jugadores de Francia no habían nacido en el momento del partido de 2002, cuando Papa Bouba Diop anotó a los 30 minutos. Los Leones de Teranga avanzaron a los cuartos de final ese año antes de perder ante Turquía. Francia no ganó ningún partido y se despidió prematuramente.

"No hay venganza en el fútbol", declaró el seleccionador francés Didier Deschamps. "Esta será otra página que escribir ahora y lo que pasó en 2002, bueno, lo mejor para Senegal. Quiero decir que fue bueno para ellos en ese momento, pero nos aseguraremos de que los resultados sean positivos para nosotros esta vez".

Francia es bicampeona y busca alcanzar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. Les Blues se consagraron en 1998 y 2018, y luego perdieron la final de 2022 ante Argentina en penales.

La selección francesa está ubicada tercera en el mundo, mientras que Senegal figura 16ta.

"Nuestro principal rival somos nosotros mismos", expresó Kanté. "No podemos vernos demasiado bellos o demasiado fuertes".

Thiaw fue convocado para el plantel de Senegal en 2002, pero apenas disputó un partido, la victoria en octavos de final sobre Suecia. Transmitirá las lecciones aprendidas del fallecido Bruno Metsu, el técnico de Senegal en el Mundial de 2002.

"Por supuesto, va a haber un efecto Bruno cuando esté hablando con mis jugadores mañana", comentó Thiaw. "También añadiré mi toque personal y también sumaré lo que Bruno me enseñó en el camino".

A aficionados en Senegal se les negaron visas por parte del gobierno de Estados Unidos, pero Thiaw espera que haya seguidores dentro del MetLife Stadium.

"Por supuesto que nos gustaría tener a nuestros aficionados. Sabemos lo que pueden hacer por nosotros. Nos empujan", dijo Thiaw. "Pero tenemos una gran comunidad senegalesa y sabemos que el senegalés es muy patriota y le gusta su selección. Lo verán mañana mismo".