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Cachorros ganan por 8-6 ante Nacionales

Por AP

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Cachorros ganan por 8-6 ante Nacionales
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      WASHINGTON.- Pete Crow-Armstrong, Alex Bregman y Seiya Suzuki conectaron sendos vuelacercas, y los Cachorros de Chicago remontaron un déficit temprano para vencer el martes 8-6 a los Nacionales de Washington.

      El batazo de Crow-Armstrong en la tercera entrada, su 27mo jonrón, golpeó la fachada del tercer nivel de gradas en el jardín derecho, con un recorrido estimado de 437 pies.

      Bregman conectó su 13er jonrón y terminó de 4-2 con tres carreras anotadas. Suzuki pegó su 20mo palo de cuatro esquinas en la octava entrada para poner el duelo 8-4.

      Los Cachorros (70-50) se colocaron en su mejor marca de la temporada, con 20 juegos por encima de .500. Estaban 34-34 el 10 de junio, pero desde entonces tienen marca de 36-16, y cuentan con una ventaja contundente en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

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      CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada por Washington, su 29no, y Jacob Young se voló la barda en la segunda, su 10mo, para darle a los Nacionales una ventaja de 3-1. Dylan Crews también conectó su 10mo jonrón por Washington.

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