Cadillac: del lujo histórico a su nueva era en la Fórmula 1 junto a "Checo" Pérez

Con el regreso de Sergio "Checo" Pérez a las pistas más desafiantes del mundo, vale la pena detenerse en el contexto de Cadillac, la marca que ahora da un paso firme hacia la Fórmula 1.

Su historia, su legado como símbolo de lujo y los modelos que marcaron generaciones explican por qué la firma decidió incorporarse al máximo nivel del automovilismo.

¿Quién fundó Cadillac?

La marca nació en 1902, gracias a Henry M. Leland, William Murphy y Lemuel Bowen.

En 1903 presentaron su primer vehículo: el Cadillac Runabout, conocido como "el carruaje sin caballos".

Este modelo incorporaba un motor monocilíndrico de 10 hp y capacidad para dos pasajeros.

Su mayor innovación fue el uso de piezas intercambiables, algo revolucionario para la época y que impulsó la reputación de la marca.

Con el paso del tiempo, Cadillac se consolidó como un verdadero símbolo de lujo automotriz a nivel mundial.

Cadillac en México

La llegada de Cadillac a nuestro país ocurrió a mediados del siglo XX.

Aunque en tiempos de Porfirio Díaz la élite mexicana prefería los autos europeos, tras la Segunda Guerra Mundial el mercado se abrió a los vehículos de lujo estadounidenses.

En ese escenario, Cadillac conquistó al público que buscaba prestigio, diseño y potencia, convirtiéndose en una de las marcas favoritas de las clases altas.

Modelos icónicos de Cadillac

A lo largo de más de un siglo, Cadillac ha lanzado vehículos que hicieron historia:

Cadillac Eldorado 1959

Un coupé convertible de lujo con motor V8 de 6.4 litros y 345 HP , famoso por sus alargadas aletas traseras y su estilo futurista.

Cadillac Series 62 (años 40 y 50)

Sedán convertible con motor V8 de 6.0 litros , entre 300 y 325 HP , que destacó por su elegancia y tracción trasera.

Cadillac Seville (1975 – 2004)

Un sedán mediano creado para competir con Mercedes-Benz Clase E y BMW Serie 5 . Fue el primer Cadillac compacto en décadas y destacó por su motor V8 de 5.7 litros e inyección electrónica .

Cadillac Escalade (1999 – actualidad)

SUV de gran tamaño con motor V8 de 6.2 litros y 420 HP. Con transmisión automática de 10 velocidades, se convirtió en un símbolo de lujo moderno y estatus global.

Cadillac en la Fórmula 1

Hoy, Cadillac da un paso histórico con su incursión en la Fórmula 1.

La marca busca llevar su legado de lujo, potencia y tecnología a las pistas más exigentes del planeta.

Su alianza con la máxima categoría del automovilismo significa un desafío enorme: transformar su herencia en competitividad de monoplaza y demostrar que Cadillac puede brillar en el mismo escenario donde ya destacan marcas legendarias.