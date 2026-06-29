Israel Reyes espera vivir "más noches memorables" con el Tri

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Una de las claves para que México termine la fase de grupos invicto, con puntaje perfecto y sin goles en contra, ha sido el sistema defensivo que ha funcionado de la mejor manera posible ante rivales de distintas características; otro de los factores determinantes ha sido la localía.

Israel Reyes es uno de los estandartes de la zaga tricolor, gracias a su multifuncionalidad en los distintos esquemas de Javier Aguirre, y en la antesala del cruce en dieciseisavos de final con Ecuador, destacó la importancia de jugar en el estadio Ciudad de México esta eliminatoria.

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"Era importante para nosotros estar con nuestra gente en los partidos siguientes, era algo que esperábamos lo más que pudiéramos jugar acá con nuestra gente, es muy diferente a estar en otros estadios, fue una noche memorable (el triunfo contra República Checa) y esperamos que sean así las siguientes para darles muchas alegrías a nuestra gente", confesó el jugador del América.Ya sea como central o como lateral, Reyes es uno de los hombres de confianza del "Vasco", y celebra que, en la fase de grupos, todo lo que pidió el director técnico se cumplió al pie de la letra."Hicimos lo que visualizábamos hace tiempo, hicimos partidos muy buenos, fuimos muy contundentes atrás y adelante, cero goles defensivos, varios ofensivos, entonces estamos muy contentos y motivados por lo que viene, con mucha ilusión", mencionó.Además, destacó la relación que mantiene con sus compañeros en la posición como Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Edson Álvarez."Tenemos mucha comunicación, ajustamos varios detalles y esa es la clave para tener los ceros atrás", concluyó.