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Polanco Acosta será titular de PC

Las investigaciones por presuntos actos de corrupción continúan a cargo de la Contraloría interna.

Por Rolando Morales

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Polanco Acosta será titular de PC
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que en próximos días nombrará de manera formal a Alejandro Polanco Acosta como director de Protección Civil Municipal, luego de que el actual encargado de despacho cumplió con los requisitos y certificaciones necesarias para asumir el cargo.

      Acciones de la autoridad

      El presidente municipal destacó los resultados obtenidos por la dependencia desde la salida del anterior titular, al señalar que se logró desahogar más de mil 800 dictámenes que permanecían pendientes y agilizar la expedición de autorizaciones relacionadas con protección civil.

      "Ya lo voy a nombrar director, ya cumplió las certificaciones", señaló Galindo, quien además aseguró que la dependencia ha mejorado su funcionamiento y que desaparecieron las quejas relacionadas con retrasos en los trámites. El alcalde sostuvo que los cambios implementados permitieron eliminar prácticas irregulares dentro de la corporación. "Eliminamos focos de corrupción y la verdad es que hemos trabajado bastante bien en eso", afirmó.

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      Detalles confirmados

      Por su parte, Polanco Acosta indicó que las investigaciones derivadas de los presuntos actos de corrupción que motivaron la salida del anterior director continúan en manos de la Contraloría Interna del Ayuntamiento, instancia a la que se entregó toda la información requerida para el desarrollo de las indagatorias.

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