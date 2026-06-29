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Obed Vargas y Armando González se preparan para enfrentar a Ecuador

Ecuador presenta figuras europeas, pero selección mexicana apuesta por su juventud y calidad.

Por El Universal

Junio 29, 2026 04:24 p.m.
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Obed Vargas y Armando González se preparan para enfrentar a Ecuador
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      En el otro bando hay nombres que hacen prestar más atención a la plantilla de Ecuador.


      Su presente en Europa los coloca como piezas claves en el esquema de Sebastián Beccacece, pero en la Selección Mexicana eso importa poco.

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      Piero Hincapié (Arsenal), Moisés Caicedo (Chelsea) y Willian Pacho (París Saint-Germain) son las figuras de un equipo ecuatoriano que buscará mañana la gesta en el estadio Ciudad de México.
      Sin embargo, los nombres ocupan poco y nada en la sangre joven de la Selección Mexicana.
      Obed Vargas y Armando González no se achican, asumen el reto y que hayan sido determinantes en la reciente Champions League los tiene sin cuidado.
      "Creo que tienen un muy buen mediocampo, buen equipo y son muy dinámicos en el frente, pero creo que hay que confiar en nosotros, no importa a quien tengamos enfrente, los nombres, los equipos, hay que confiar en nosotros, saber que tenemos la calidad y la entrega para ganar", aseveró Obed.
      Por su parte, Armando González reconoce que sabe a quién enfrentará; los ve desde la tele cuando hay Champions League, pero el delantero de 23 años tampoco le da mayor relevancia a sus rivales. El objetivo no cambia.
      "Sabemos que son grandes jugadores. Yo lo sé, los vemos todos cuando juegan Champions, pero te digo, no nos mueve el rival, si queremos lograr el objetivo, al final tendremos que enfrentar a los mejores, entonces, sabemos de lo que somos capaces y trabajamos para mejorar", lanzó el futbolista del Guadalajara.

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