Instituciones financieras activan medidas de apoyo para Venezuela

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Diversas instituciones financieras en México pusieron en marcha acciones de apoyo para atender la emergencia provocada por los sismos registrados la semana pasada en Venezuela y que dejaron afectaciones en diversas comunidades del país sudamericano.

Las iniciativas incluyen donativos, habilitación de mecanismos de recaudación y eliminación de comisiones para el envío de recursos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

BBVA México informó que, a través de su fundación, realizó un donativo inicial de un millón de pesos a la Cruz Roja Mexicana para respaldar las labores de emergencia y atención humanitaria en favor de la población afectada por los terremotos.Asimismo, abrió una cuenta para recibir aportaciones de clientes y del público en general, cuyos recursos serán destinados a acciones de apoyo que se darán a conocer una vez concluida la fase de emergencia.La institución señaló que esta medida busca fortalecer la atención a las comunidades afectadas y reiteró su participación en acciones de apoyo humanitario ante desastres naturales dentro y fuera de México.Por su parte, Banco Azteca anunció la eliminación total de las comisiones en los envíos de dinero hacia Venezuela.La medida estará vigente hasta el próximo 10 de julio y aplicará sin límite de monto para las transferencias realizadas a través de las plataformas Western Union y MoneyGram, tanto en sucursales como mediante la aplicación móvil de la institución.El banco indicó que el objetivo es facilitar que los recursos lleguen de manera directa a las familias afectadas por los sismos y permitir que quienes tienen familiares o conocidos en Venezuela puedan enviar apoyo económico sin cargos adicionales.En tanto, Santander México informó que realizó un donativo extraordinario a la Cruz Roja Mexicana para apoyar el despliegue del Grupo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR), conformado por 26 rescatistas especializados y cuatro binomios caninos certificados en la localización de sobrevivientes.La institución financiera precisó que el equipo ya se encuentra en territorio venezolano para participar en las labores de rescate y asistencia a la población afectada por los movimientos telúricos. El grupo USAR está especializado en la localización, estabilización y extracción de personas atrapadas en estructuras colapsadas y en la atención de escenarios de emergencia de alta complejidad.Finalmente, Mercado Pago habilitó en su aplicación un botón de donación para apoyar a los damnificados por los terremotos. Las aportaciones se canalizarán a través de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias (CENACED), con el propósito de financiar acciones de asistencia y apoyo comunitario.Los usuarios pueden realizar donativos a partir de 50 pesos utilizando dinero en cuenta, tarjetas de débito o crédito. La empresa señaló que los recursos son transferidos de manera inmediata a las cuentas de las organizaciones beneficiarias para agilizar la respuesta ante la emergencia.