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Caleb Williams y Penix Jr. regresan

Mientras que el QB Lamar Jackson es baja por un esguince de tobillo

Por El Universal

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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      México.- La semana 6 de la NFL estará marcada por el regreso de dos de los mariscales de campo que mayores expectativas han generado en el inicio de temporada: Caleb Williams con los Osos de Chicago y Michael Penix Jr. con los Atlanta Falcons.

      El quarterback de Chicago quedó fuera durante el partido de la semana dos ante los Minnesota Vikings, después de una lesión de grado dos en los isquiotibiales de la pierna derecha. El día de ayer, Williams, completó la práctica sin dificultades, por lo que está contemplado para reaparecer el próximo domingo, justamente ante Atlanta.

      En ese mismo sentido, Michael Penix Jr. quedó fuera de peligro después del golpe que sufrió el domingo pasado ante los Baltimore Ravens. Pese a que el mariscal de campo no pudo terminar el encuentro donde su equipo cayó, los recientes estudios arrojaron que no hubo ningún problema de gravedad.

      A la congeladora. Lamentablemente para los Cuervos de Baltimore, su mariscal de campo, Lamar Jackson no podrá tener actividad en la semana 6 de la NFL ante los Cleveland Browns, debido al esguince de tobillo que sufre desde la semana antepasada. Pese a que el quarterback practicó, el entrenador en jefe Jesse Minter optó por no arriesgarlo.

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