Canelo regresaría al ring hasta septiembre en busca de revancha ante Crawford
Eddy Reynoso confirmó que el boxeador mexicano no peleará en mayo y apunta a una revancha en septiembre
En septiembre de este año, Saúl "Canelo" Álvarez perdió sus cinturones de CMB, AMB; FIB y OMB y el mote de campeón indiscutido del peso supermediano, tras caer por decisión unánime ante Terence Crawford. Desde entonces, los rumores sobre su regreso al cuadrilátero han tomado su futuro. Sin embargo, su entrenador, Eddy Reynoso, rompió el silencio y reveló los planes del tapatío.
En entrevista con TV Azteca, Reynoso confesó que el pugilista mexicano no peleará en mayo, sino que esperará hasta septiembre, donde buscará levantarse de su reciente caída.
La icónica revista "The Ring", compartió las declaraciones del entrenador del Canelo.
"Canelo quiere la revancha contra Crawford. Queremos hacerla en septiembre, ese es el objetivo, la revancha. Descansaremos en mayo y volveremos en septiembre", fueron las palabras de Eddy Reynoso.
