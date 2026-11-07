Carlos Alcaraz llega a semifinales

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París.- El español Carlos Alcaraz levantó dos bolas de partido contra el estadounidense Taylor Fritz para clasificarse para sus primeras semifinales del Masters 1000 de París y, con su triunfo, certificó además el billete para las Finales ATP de su compatriota Rafael Jodar, que completa la nómina de ocho participantes en la cita de Turín en su primer año en el circuito.

El número 3 del mundo estuvo contra las cuerdas, pero una vez más se aferró al duelo desde el borde del precipicio para dar la vuelta al partido, 6-7 (10), 7-5 y 6-3 en dos horas y 45 minutos, y encadenar una séptima victoria que le coloca por cuarta temporada por encima de las 40 en un mismo año.

No fue la más fácil para el español contra un tenista en plena forma que raya a gran altura bajo techo y que vendió cara su piel. Asentado en un destructivo servicio, Fritz dispuso de dos bolas para doblegar por segunda vez a Alcaraz, algo que solo el italiano Jannik Sinner ha conseguido desde 2025.

Pero Alcaraz es un maestro en el manejo de las situaciones extremas y ante el éxtasis del público, que clamaba su nombre, de nuevo supo renacer cuando todo parecía perdido y poner rumbo a sus decimoquintas semifinales de un Masters 1000, borrando París de la lista de torneos pendientes de alcanzar esa fase, en la que ya solo quedan Canadá y Shangai.

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El de Murcia se convierte en el primer semifinalista español en París desde Rafa Nadal en 2020 y en el octavo que alcanza esa ronda en un torneo que solo ha ganado para España David Ferrer (2012).

Con su victoria, Alcaraz benefició también a Rafa Jodar, cuyo puesto en el Torneo de Maestros estaba amenazado por Fritz, que se lo habría arrebatado en caso de victoria. El español de 20 años certificó así su presencia en la cita que reúne a los ocho mejores del curso y en la que acompañará a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils y Frances Tiafoe.