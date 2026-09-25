Causa baja César Montes de la Selección
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana anunció la baja de César Montes para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, donde Rafael Márquez debutará como director técnico del combinado nacional. El "Cachorro" Montes llegó a la concentración con una lesión muscular en el glúteo medio, por lo que el Tricolor priorizó su recuperación física.
El futbolista del Lokomotiv de Moscú será sustituido por Dagoberto Espinoza de las "Águilas" del América, quien vivirá su primera convocatoria con la Selección Mexicana.
"Después de evaluar y darle seguimiento en estos días, se determinó que regresará a su club para continuar con la última etapa de su proceso de recuperación, por lo que no realizó el viaje a Estados Unidos", informó el Tricolor en un comunicado.
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