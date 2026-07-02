Celtics traspasan a Brown a 76ers

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Los Celtics de Boston están traspasando al MVP de las Finales de la NBA de 2024, Jaylen Brown, a los 76ers de Filadelfia a cambio de Paul George y una gran cantidad de capital de draft, en otro movimiento bomba de temporada baja en la NBA, según comentó una persona con conocimiento de los términos el miércoles.

Boston también recibe dos selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso no había recibido las aprobaciones requeridas por la liga.

ESPN informó primero sobre el acuerdo de traspaso, y los términos fueron confirmados posteriormente por The Boston Globe. Esto pone fin a la etapa de Brown en Boston tras cinco apariciones en el Juego de Estrellas en una trayectoria de 10 temporadas en la que acumuló más victorias — contando tanto la temporada regular como los partidos de playoffs — que cualquier otro jugador de la liga en ese lapso.

Y es otro gran movimiento realizado vía traspaso este verano, después de que Giannis Antetokounmpo pasara de Milwaukee a Miami, Kawhi Leonard y Brandon Ingram encabezaran un intercambio entre los Raptors de Toronto y los Clippers de Los Ángeles, y Memphis traspasara a Ja Morant a Portland.

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