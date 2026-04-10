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Cervecería regala 500 boletos para partidos del Mundial en México

Se otorgarán 35,000 licencias para retransmitir partidos en locales de barrio.

Por AP

Abril 10, 2026 12:40 p.m.
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Cervecería regala 500 boletos para partidos del Mundial en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La cervecera Grupo Modelo anunció el viernes que regalará 500 boletos para partidos de la Copa Mundial de fútbol en México, además de facilitar la transmisión masiva de los encuentros en lugares públicos de los 32 estados del país.

El anuncio llama especialmente la atención dado el astronómico precio que tienen las entradas en este Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 11 ciudades de Estados Unidos, tres de México y dos de Canadá.

Aunque algunas entradas para los aficionados más fieles de los equipos se pusieron a la venta a unos 60 dólares, estás fueron muy pocas mientras los precios en las reventas no dejan de subir. Además, la FIFA añadió esta semana nuevas categorías de entradas pero a mayores costes, con precios de hasta 4.105 dólares y la ver la final podría costar un máximo de 10.990 dólares.

Los planes del Grupo Modelo fueron detallados el viernes por su presidente Daniel Cocenzo durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

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Según Cocenzo, las entradas gratuitas las asignará el gobierno mexicano a ciudadanos mayores de edad que ganen los torneos del Mundial Social, un certamen que tiene lugar con equipos de base en escuelas y comunidades de todo el país.

Grupo Modelo otorgará 35.000 licencias oficiales para retransmitir los partidos en locales de barrio.

La población que no pueda pagar una entrada podrá seguir los partidos en los Fan Fest, los foros al aire libre de la FIFA donde se retransmitirán los partidos de forma gratuita, o en lugares públicos más pequeños donde también se podrán pantallas, bien por las autoridades o patrocinadas por empresas.

En el Fan Fest del Zócalo de Ciudad de México, que será previsiblemente el más grande del país, no se venderá alcohol, dijo Gabriela Cuevas, coordinadora de los preparativos del Mundial.

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