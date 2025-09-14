Cerveceros asegura boleto a los playoffs

MILWAUKEE.- Los Cerveceros de Milwaukee se han acostumbrado a rebasar las expectativas cada año, pero esta temporada podría representar su logro más notable.

Durante una campaña en la que han construido el mejor récord en las mayores, los Cerveceros alcanzaron su último hito al convertirse en el primer equipo en asegurar un pasaje para los playoffs.

Según las Grandes Ligas, la derrota de los Mets de Nueva York por 3-2 ante los Rangers de Texas en el duelo del sábado aseguró al menos un comodín de la Liga Nacional para los Cerveceros, quienes se preparaban para jugar por la noche contra los Cardenales de San Luis.

Este es el séptimo año en las últimas ocho campañas que los Cerveceros se han clasificado a los playoffs, aunque no han ganado una serie de postemporada desde que llegaron al séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2018. Habían cumplido un total de dos apariciones en postemporada desde 1983 hasta 2017.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Es un poco la cultura que hemos desarrollado aquí”, dijo el toletero Christian Yelich el viernes, después de la victoria de los Cerveceros por 8-2 sobre los Cardenales. “Ha hecho falta mucha gente para lograr eso, mucha constancia en la cima, personas que se preocupan por ganar y jugadores ganadores que han surgido. Muchos jóvenes han hecho un muy buen trabajo a lo largo de los años. Ha habido piezas que han entrado y salido, pero cada año encontramos nuestra identidad como equipo y encontramos formas de ganar”.

Milwaukee buscará su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional, así como el primer puesto general en los playoffs.

La derrota de los Cachorros por 5-4 ante los Rays de Tampa Bay el sábado aumentó la ventaja de los Cerveceros en la División Central de la Liga Nacional a seis juegos, aunque Chicago tiene a favor el criterio de desempate. Milwaukee entró el sábado por la noche con una ventaja de dos juegos sobre Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional, en la carrera por el mejor récord del béisbol, y los Cerveceros tienen a favor ese criterio.

Se suponía que esta sería la temporada en que los Cerveceros darían un paso atrás.

Cedieron en canje a Devin Williams, dos veces relevista del año de la Liga Nacional, quien se mudó a los Yankees de Nueva York. Perdieron a uno de sus mejores jugadores de posición cuando el campocorto dominicano Willy Adames firmó un contrato de siete años y 182 millones de dólares con los Gigantes.

Estaban 25-28 y seis juegos y medio detrás de los Cachorros el 24 de mayo, pero han tenido un récord de 65-30 desde entonces.

Los Cerveceros comenzaron el sábado en el segundo puesto de las mayores en carreras y efectividad. Esa combinación tiene a Milwaukee listo para perseguir el mejor récord en la historia de la franquicia.

Los Cerveceros ya establecieron un récord del club con una racha de 14 victorias consecutivas este verano.

El mejor final de temporada regular de Milwaukee fue 96-66 en 2011. Los Cerveceros han hecho sólo una aparición en la Serie Mundial, cuando estaban en la Liga Americana y perdieron ante San Luis en siete juegos en 1982.

Un par de canjes a principios de temporada dieron grandes dividendos.

Quinn Priester estaba lanzando para la filial de la Triple-A de Boston al comienzo de la temporada, cuando los Cerveceros lo adquirieron. Priester, que tenía un récord de 6-9 en su carrera dentro de las Grandes Ligas antes del intercambio, ostenta una foja de 13-2 con una efectividad de 3.25 para Milwaukee.

Ganó su 12ª decisión consecutiva el viernes, y los Cerveceros han triunfado en cada uno de los últimos 18 juegos en los que ha aparecido. Según Sportradar, el último lanzador en ganar al menos 12 decisiones consecutivas dentro de una sola temporada fue Gerrit Cole, quien se llevó 16 seguidas con los Astros de Houston en 2019.

A mediados de junio, los Cerveceros intercambiaron al lanzador Aaron Civale a los Medias Blancas por el primera base Andrew Vaughn, quien había sido enviado a las menores después de batear .189 en 48 juegos con Chicago. Vaughn comenzó el sábado con un OPS de .860 en 54 juegos con Milwaukee.