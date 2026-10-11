Cerveceros listos para otro choque contra Dodgers

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MILWAUKEE.- Christian Yelich sintió desde el principio que esto iba a formar parte del camino de los Cerveceros de Milwaukee

Sabía que serían los poderosos Dodgers de Los Ángeles —con sus títulos consecutivos de la Serie Mundial y una nómina que proyecta una larga sombra sobre Yelich y los Cerveceros, que se encuentran en un mercado pequeño.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2026 es una secuela, con Shohei Ohtani y los Dodgers enfrentándose al venezolano Jackson Chourio y los Cerveceros. Los Ángeles barrió a Milwaukee en la Serie de Campeonato del año pasado para que conquistaran su 26mo banderín de la Liga Nacional de la franquicia y su noveno campeonato de la Serie Mundial. Los Dodgers también eliminaron a los Cerveceros en esta instancia en 2018 y en la ronda de comodines en 2020.