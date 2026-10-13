Cerveceros ponen en aprietos a Dodgers

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MILWAUKEE.- Gracias a un par de grandes swings del venezolano William Contreras, los Cerveceros de Milwaukee ahora necesitan apenas sólo un par de victorias más para conseguir su primer banderín de la Liga Nacional y poner fin al reinado de los Dodgers de Los Ángeles.

Contreras conectó un jonrón para empatar en la quinta entrada y pegó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja un inning después, y los Cerveceros derrotaron el lunes 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Dustin May, JoJo Romero, el dominicano Abner Uribe y Aaron Ashby se combinaron para retirar en orden a los últimos 15 bateadores de los Dodgers y darle a Milwaukee una ventaja de 2-0 sobre los bicampeones defensores de la Serie Mundial en esta serie al mejor de siete, que se traslada a Los Ángeles para el Juego 3 el miércoles.

Los Ángeles intenta convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres veces consecutivas la Serie Mundial. La última vez que los Dodgers remontaron un 2-0 en contra para ganar una serie fue en 2020, cuando vencieron a los Bravos de Atlanta en una SCLN a siete juegos antes de avanzar y ganar la Serie Mundial.

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Los Dodgers necesitarán más producción de su alineación para tener opciones de volver al Clásico de Otoño. Apenas consiguieron tres imparables el lunes y se fueron de 4-0 con corredores en posición de anotar, para caer a 2 de 26 en esas situaciones en esta postemporada.

Los Ángeles ni siquiera pudo recibir un impulso de Yoshinobu Yamamoto, quien llegó con marca de 8-1 y efectividad de 2,14 en 11 apariciones de postemporada en su carrera. Yamamoto trabajó apenas 2 2/3 innings, su apertura más corta en postemporada.

Los Dodgers tomaron la delantera en tres ocasiones en las primeras cinco entradas. Milwaukee respondió cada vez; la última fue cuando el venezolano Contreras empató el juego con un jonrón de 436 pies al jardín central ante Kris Bubic en la quinta.

"Simplemente seguimos", dijo el bateador designado de los Cerveceros, Christian Yelich, quien impulsó dos carreras. "Seguimos compitiendo".

Eso convirtió el juego en una batalla de bullpens, en la que los Cerveceros volvieron a tener la ventaja. Los relevistas de los Cerveceros han permitido una carrera limpia en 28 2/3 innings de postemporada.

Preguntado sobre qué hace tan desafiante al bullpen de Milwaukee, Freeman ofreció una explicación simple.

"Todos tiran 100 (mph) desde diferentes ángulos", dijo Freeman.

La pizarra estaba empatada 4-4 cuando David Hamilton, de Milwaukee, recibió un pelotazo de Brock Stewart para abrir la sexta. Stewart intentó un tiro a primera para sorprenderlo, pero la pelota rebotó en el guante del primera base Freddie Freeman y se fue a territorio de foul para un error, lo que permitió que Hamilton avanzara a segunda.

Después de que el venezolano Jackson Chourio rodó para out, Stewart, derecho, otorgó base por bolas a Brice Turang, bateador zurdo, para enfrentar al derecho Contreras, quien había conectado jonrón en su turno anterior.