Piden reforzar el juego responsable ante auge de apuestas digitales

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Ante la expansión de las plataformas digitales de apuestas, la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) planteó fortalecer los mecanismos de prevención del juego problemático mediante herramientas tecnológicas, medidas de protección a los usuarios y una mayor coordinación entre autoridades, especialistas y empresas del sector.

AIEJA pide reforzar juego responsable en México

De acuerdo cifras difundidas por la AIEJA en agosto de 2026, en México operan 423 casinos distribuidos en 30 entidades federativas, bajo 38 empresas permisionarias, con más de 100 mil máquinas autorizadas y alrededor de 80 plataformas legales de juego en línea. Según estimaciones del organismo, la industria aporta aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera cerca de 200 mil empleos directos e indirectos.

La asociación, presidida por Miguel Ángel Ochoa Sánchez, señaló que la disponibilidad de plataformas digitales permite realizar apuestas prácticamente en cualquier momento, lo que plantea desafíos relacionados con la exposición de jóvenes a estos contenidos, la prevención del acceso de menores de edad y la identificación de conductas de riesgo.

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Medidas y propuestas para la prevención del juego problemático

Entre las medidas que el organismo propone fortalecer se encuentran los sistemas de verificación de edad, las herramientas para establecer límites de tiempo y gasto, los mecanismos de autoexclusión y el uso de tecnología para identificar patrones de juego que puedan representar un riesgo para los usuarios.

Asimismo, se considera necesario reforzar las acciones de información y prevención dirigidas a los jugadores, mediante recomendaciones como establecer presupuestos, evitar el uso de dinero destinado a necesidades básicas, no recurrir a préstamos para apostar y evitar nuevas apuestas con el propósito de recuperar pérdidas.

En el ámbito digital, AIEJA ha señalado que, según sus estimaciones difundidas previamente, más del 60% de las apuestas digitales realizadas en México se efectúan mediante plataformas extranjeras que operan fuera de la regulación nacional.

La asociación ha planteado la necesidad de fortalecer la supervisión y combatir la oferta ilegal para proteger a los consumidores.

En materia regulatoria, la asociación sostiene que la legislación vigente permite atender las necesidades del sector y considera prioritario desarrollar disposiciones reglamentarias específicas para el entorno digital, con medidas orientadas a la protección de los usuarios, la prevención del acceso de menores y el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.

Asimismo, señaló que las empresas deben asumir responsabilidades en la prevención del juego problemático, entre ellas capacitar a su personal, proporcionar información clara sobre los riesgos asociados con las apuestas y facilitar el acceso a mecanismos de autoexclusión y orientación especializada.

La asociación planteó que estas acciones requieren la participación de autoridades, especialistas en salud mental, instituciones educativas, familias, organizaciones de la sociedad civil y empresas, con el propósito de establecer mecanismos de prevención y evaluar su resultado.

Finalmente, AIEJA reiteró su disposición a mantener el diálogo con las autoridades y los distintos sectores involucrados para desarrollar medidas de protección, fortalecer las prácticas de juego responsable y promover que las apuestas se mantengan como una actividad de entretenimiento con límites definidos.