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Incidente en una montaña rusa de Six Flags en Georgia deja un muerto y varios heridos

El parque Six Flags y autoridades locales respondieron de inmediato tras el incidente en la montaña rusa, que causó una muerte.

Por AP

Octubre 12, 2026 09:37 p.m.
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Incidente en una montaña rusa de Six Flags en Georgia deja un muerto y varios heridos
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      AUSTELL, Georgia, EE.UU. (AP) — Una persona murió y varias más resultaron heridas el lunes debido a un incidente en una montaña rusa de Six Flags en Georgia, informó la policía.

      Investigación policial en condado de Cobb

      El incidente ocurrió en Six Flags Over Georgia, a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Atlanta, indicó el Departamento de Policía del condado de Cobb. Detectives de la unidad de delitos mayores del departamento estarán al frente de la investigación.

      Las autoridades no confirmaron cómo murió la persona ni qué causó las lesiones de los demás.

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      Respuesta y cooperación de Six Flags

      Un portavoz de Six Flags indicó que el parque y las autoridades locales respondieron de inmediato y que están cooperando plenamente con la investigación.

      "Nos entristece profundamente el incidente de este día con un visitante en nuestro parque", indicó el portavoz.

      Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunció el mes pasado el fin de operaciones de su famosa montaña rusa X2 en medio de una serie de demandas en las que argumentan que la atracción provocó una lesión cerebral grave. Six Flags llegó recientemente a un acuerdo en una demanda por muerte negligente presentada por la familia de un hombre de 22 años que falleció después de subir a la montaña rusa en 2022. Además, otras tres demandas se presentaron la semana pasada en las que acusan de traumatismos cerebrales.

      Un hombre de 32 años murió el año pasado después de subir a una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe en Florida. La causa de muerte fueron lesiones por impacto contundente y su deceso fue considerado accidental.

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