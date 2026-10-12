Fiscalía libera a 18 de 39 detenidos en Jalisco
Las liberaciones ocurrieron entre la noche del domingo y la mañana del lunes, mientras continúan las investigaciones.
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GUADALAJARA, Jal., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Un total de 18 personas de las 39 detenidas durante los enfrentamientos registrados afuera de Casa Jalisco recuperaron su libertad, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco este lunes 12 de octubre, luego de las protestas por la mala calidad del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Liberaciones escalonadas y seguimiento de la Fiscalía
Las liberaciones se realizaron en tres momentos: seis personas salieron la noche del domingo, otras fueron liberadas durante la madrugada del lunes y el grupo más reciente recuperó su libertad la mañana de ese día. La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán sin que sea necesario mantener a estas personas en prisión preventiva.
Contexto de la protesta y acciones oficiales
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Las protestas se originaron por la mala calidad del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que generó enfrentamientos afuera de Casa Jalisco y la detención de 39 personas. La autoridad mantiene el seguimiento del caso para esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso.
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