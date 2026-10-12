Sindicato del Seguro Social convoca a participar en consulta salarial

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Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) convocó a las personas trabajadoras de base con contrato vigente a participar en la Consulta Salarial 2026-2027, que se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026.

Detalles de la votación y requisitos para participar

A través de un comunicado, explicó que la votación será personal, libre, directa y secreta, en las unidades electorales instaladas en las 37 Secciones Sindicales y en el Módulo Central, de 07:30 a 21:00 horas, en el lugar que indique el calendario de cada Sección, a través de las 670 unidades electorales instaladas en el país.

Detalló que para votar, se deberá presentar el gafete institucional o una identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla militar o credencial del INAPAM).

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Precisó que por respeto a la secrecía del voto, no se permitirá el uso de dispositivos electrónicos para evidenciarlo.

Difusión de la propuesta y resultados de la consulta

Adicionalmente, destacó que para decidir con información suficiente, el Comité Ejecutivo Nacional difundió de manera clara e íntegra la propuesta de incremento salarial, su porcentaje, su forma de aplicación y sus alcances, a través de los medios oficiales del Sindicato, las redes sociales y los pizarrones de avisos.

Puntualizó que al concluir la jornada, las Comisiones Locales realizarán el escrutinio de forma pública y transparente, y levantarán el acta correspondiente.

Enfatizó que los resultados nacionales serán publicados en un plazo no mayor a 12 horas, en lugares visibles del centro de trabajo y en el local sindical.

Abundó que el resultado expresará la voluntad mayoritaria de quienes participen y será asumido por el Comité Ejecutivo Nacional para definir las acciones del proceso de revisión salarial.

"El Sindicato somos todas y todos. Esta consulta es un ejercicio democrático y de escucha, en el que la voz y el voto de todas las personas trabajadoras cuentan", dijo.