Senado aprueba prohibición de celulares en escuelas básicas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Por unanimidad las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, aprobaron la reforma que prohíbe los teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes en las escuelas de educación básica, es decir, desde preescolar hasta nivel secundaria, tanto públicas como privadas.

Senado prohíbe celulares en escuelas básicas

Con 27 votos a favor de todas las y los senadores presentes en sesión híbrida, dichas comisiones avalaron que en el caso de los planteles de bachillerato las autoridades escolares deberán realizar asambleas para decidir en qué momento estará permitido su uso, mientras que a nivel universitario se promoverá la utilización responsable de esos aparatos dentro del salón de clases.

La modificación al artículo 84 de la Ley General de Educación establece que "para garantizar el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional (...) las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia y con pleno respeto al federalismo educativo, la autonomía universitaria, administrativa y académica, deberán establecer disposiciones mínimas".

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Detalles de la reforma y reacciones en el Senado

Detalla que en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, durante toda la jornada escolar se impondrá la restricción del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales, por lo que solo podrán utilizarse para fines educativos previamente programados con base en objetivos pedagógicos.

Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Educación, Aníbal Ostoa, sostuvo que la tecnología no debe considerarse adversaria de la enseñanza, siempre que esté al servicio del aprendizaje y no compita con la atención de los estudiantes.

Señaló que la reforma busca dar sustento legal a las medidas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con los datos revelados durante el debate, cerca de ocho de cada 10 participantes reportaron dificultades para mantener la atención del alumnado, mientras que una amplia mayoría respaldó establecer medidas para regular el uso de dispositivos durante la jornada escolar.

La senadora del PRI Carolina Viggiano anunció que su bancada votaría a favor del dictamen, pero cuestionó que no se hubiera consultado directamente a niñas, niños y adolescentes.

Adelantó la presentación de tres reservas para garantizar su participación en la elaboración de las reglas, reforzar la educación digital dentro y fuera de las escuelas y establecer evaluaciones anuales sobre los resultados de las medidas.

Viggiano sostuvo que la prohibición, por sí misma, no enseña a utilizar adecuadamente internet, las redes sociales o las herramientas de inteligencia artificial. Por ello, consideró necesario que la formación incluya la identificación de contenidos dañinos, noticias falsas y situaciones de ciberacoso, además de orientación para las familias.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio respaldó la regulación, pero alertó sobre la falta de medidas específicas para atender la salud mental del alumnado y garantizar capacitación docente con recursos suficientes.

También pidió evaluar los resultados de la reforma y establecer garantías claras sobre la protección de los datos personales, la comunicación entre estudiantes y sus familias y la proporcionalidad de las sanciones.