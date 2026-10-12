A 15 años de su fundación, Morena destaca reducción de la pobreza

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- A 15 años de su fundación, Morena presumió que la reducción de la pobreza entre 2018 y 2024 representa uno de los resultados más relevantes de la política económica y social del proyecto político que comenzó a construirse en 2011.

Morena reivindica principio de prioridad a pobres

"A 15 años de su surgimiento, Morena reivindica el principio de 'por el bien de todos, primero los pobres' como uno de los fundamentos de su proyecto político. La salida de 13.4 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2024 constituye un resultado concreto de esta etapa de gobierno y refleja la importancia que ha adquirido el combate a la desigualdad en la agenda pública nacional", dijo.

En ese sentido, explicó que lo que nació como un movimiento que cuestionaba la desigualdad y proponía cambiar las prioridades del Estado se convirtió, tras su llegada al gobierno en 2018, en una política económica y social orientada a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la población.

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Cifras oficiales confirman avance en pobreza

Detalló que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y la población en esta condición pasó de 51.9 millones a 38.5 millones de personas, mientras que la proporción nacional disminuyó a 29.6%.

"El resultado permite observar la evolución de uno de los planteamientos centrales de Morena desde sus orígenes: que el crecimiento económico debe acompañarse de una mejor distribución del ingreso y de políticas públicas dirigidas a los sectores históricamente excluidos", expuso.

Recordó que antes de obtener su registro como partido político nacional en 2014, Morena se había constituido como un movimiento social y político encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuya propuesta cuestionaba un modelo económico que había privilegiado la estabilidad macroeconómica y los intereses de determinados sectores sin resolver las desigualdades estructurales del país.

Destacó que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 permitió llevar parte de esas propuestas a la política pública y afirmó que durante su administración se impulsaron incrementos al salario mínimo, la expansión de los Programas para el Bienestar y modificaciones constitucionales destinadas a reconocer determinados apoyos sociales como derechos.

Enfatizó que los resultados de este periodo también tuvieron repercusión regional, pues en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que México contribuyó con el 60% de la reducción de la pobreza registrada en la región durante 2024 y con el 49% de la disminución de la pobreza extrema.

Agregó que el Banco Mundial ha documentado avances en la reducción de la pobreza en México y ha identificado la evolución del mercado laboral, los ingresos salariales y las transferencias sociales entre los factores relevantes para comprender estos cambios.

Adicionalmente, puntualizó que la orientación de la política social continúa durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues para 2026 el presupuesto federal contempla más de un billón de pesos para los Programas para el Bienestar, con una cobertura proyectada de aproximadamente 42.8 millones de personas.