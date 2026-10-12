Cámara de Diputados aprueba Ley Federal de Derechos 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aprobaron por mayoría de votos la Ley federal de Derechos y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que forman parte del marco fiscal del Paquete Económico 2027, y será este martes cuando continúe la sesión para avalar la Ley Federal de Ingresos.

Detalles confirmados sobre la Ley Federal de Derechos

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos (LFD), avalada en lo general por 40 votos a favor de por parte de Morena, PT y PVEM, así como 10 sufragios en contra del PRI, PAN y MC, la bolsa total proyectada para el próximo año fiscal es de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

Plantea una actualización integral en los precios y tarifas de los bienes y servicios federales, así como modificaciones en los cobros relacionados con servicios migratorios, consulares y derechos ambientales.

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Destaca un incremento promedio del 30% en las cuotas de trámites ambientales, entre ellos las autorizaciones de aprovechamiento forestal; la modificación al alza en los costos de 29 servicios sanitarios para la expedición de licencias y registros; así como un aumento del 16% en las cuotas por concepto de inscripción, inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De igual forma se reestructuran de forma integral las tarifas de los servicios migratorios en aeropuertos, fronteras y emisión de documentos en el extranjero, entre ellos, la matrícula consular en 41 dólares, visas en pasaportes extranjeros a 56 dólares, y visa de visitante sin permiso para actividades remuneradas en 54 dólares, entre otras.

Para incentivar la conectividad y no afectar los costos al consumidor final, se mantuvieron congeladas (sin actualización inflacionaria) las cuotas por el uso del espectro radioeléctrico en las bandas clave de 600 MHz y 700 MHz.

Asimismo, se eliminó por completo el cobro de derechos de entrada en 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas del país, con el objetivo de garantizar el acceso cultural gratuito a la población.

En el debate en lo particular, se aprobaron tres reservas, entre las que destaca una modificación para reducir la cuota migratoria a turistas extranjeros de 1,334.80 a 1,158 pesos, modificando la distribución de estos ingresos al 57% para la Sedena, 15% para el INM y 28% para la Tesorería de la Federación.

Otra de las reservas, explicó Carol Antonio Altamirano, permitirá actualizar las cuotas por uso de la Zona Federal Marítima Terrestre mediante la reclasificación de zonas en municipios costeros de Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo (eliminando las subzonas en Cozumel).

"Toda vez que han experimentado cambios relevantes sus condiciones turísticas, urbanas y ambientales, así como en la intensidad del aprovechamiento de sus zonas costeras. A lo anterior se suma diversos retos ambientales, entre los que destaca el recale de sargazo, cuyos efectos inciden en el acceso y conservación de las playas, repercutiendo en el incremento de las labores de limpieza y mantenimiento, así como en la afectación de las actividades turísticas y náuticas", puntualizó.

Por su parte, la diputada guinda, Claudia Rivera Vivanco, sostuvo que "votar a favor de este dictamen es apoyar un modelo de finanzas públicas sanas, con incentivos para el desarrollo tecnológicos, con sentido social, pero sobre todo con pleno respaldo a la soberanía presupuestal de nuestro país".

Acciones de la autoridad en Ley del Impuesto Sobre la Renta

Posteriormente se aprobó la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) por 23 votos a favor y 8 en contra.

Prevé restricciones más estrictas a las deducciones fiscales que pueden aplicar las empresas; se amplían los límites de ingresos para permanecer en el Régimen Simplificado de Confianza, incrementándose hasta 5 millones de pesos anuales para personas físicas y 50 millones de pesos para personas morales.

De igual forma se endurecen los mecanismos de recaudación en aplicaciones de servicio como Uber, DiDi, Rappi, Mercado Libre, entre otros.

Se establece una tasa fija de retención de 2.1% de ISR sobre los ingresos brutos de los conductores y repartidores; se fija una tasa de retención del 2.5% de ISR tanto para personas físicas como morales que obtienen ganancias mediante el e-commerce; se mantiene una retención fija del 4% de ISR en servicios de hospedaje como Airbnb y similares; así como una tasa de castigo para los repartidores, choferes o comercios que no proporcionen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la cual se aplicará directamente a la plataforma, con una retención punitiva del 20% de ISR y el 100% del IVA (16%).

Finalmente, la tasa de retención provisional del ISR que aplican los bancos sobre los intereses pagados a los ahorradores se reduce a 0.68% para 2027, en tanto que se aprueba un estímulo temporal con una tasa preferencial del 7.5% de ISR para los recursos que los mexicanos retornen del extranjero al país antes del 31 de diciembre de 2027.

Tras la aprobación de ambas leyes, se decretó un receso para continuar este marte con la discusión y votación de la Ley Federal de Ingresos.