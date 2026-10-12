INE confirma 33 mil identidades mediante biometría en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Desde hace 10 años, cuando se firmó el convenio para compartir información biométrica y datos del Padrón Electoral con fines de reconocimiento humano, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha contribuido a la confirmación de 33 mil 65 identidades.

Informe sobre identificación biométrica y búsqueda de personas desaparecidas

Además, las consultas efectuadas por autoridades competentes derivaron en 138 mil 85 registros para apoyar labores de localización de personas desaparecidas y no localizadas.

Este viernes se presentó el Informe de resultados del procedimiento de identificación de personas a través del método de biometría y colaboración para la localización de personas desaparecidas, durante la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores.

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En este marco, se informó que hasta el pasado 30 de septiembre, el Instituto había atendido dos mil 668 oficios relacionados con la identificación de personas desconocidas, los cuales dieron origen a 119 mil 688 solicitudes de búsqueda mediante herramientas biométricas.

De éstas, 48 mil 90 obtuvieron al menos un resultado susceptible de análisis y arrojaron 48 mil 278 registros para la realización de estudios y dictámenes por parte de las autoridades solicitantes, se establece en el informe.

Como resultado de estos procedimientos, las instituciones competentes confirmaron 33 mil 65 identidades.

Colaboración interinstitucional y recuperación de certificados

Asimismo, la colaboración interinstitucional permitió recuperar 496 certificados o actas de defunción, información que contribuyó a la actualización de los registros correspondientes en el Padrón Electoral.

En materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, el INE atendió siete mil 643 oficios, que incluyeron 486 mil 622 solicitudes de consulta realizadas mediante nombre, apellidos, fecha, lugar de nacimiento y Clave Única de Registro de Población.

Como resultado de este proceso, se obtuvieron 275 mil 12 registros para análisis, de los cuales 138 mil 85 fueron confirmados por las autoridades solicitantes.

El informe destaca que estos resultados han sido posibles mediante mecanismos de colaboración establecidos con instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda de personas, la procuración de justicia y la identificación humana.

Desde 2016 y hasta septiembre de 2026, el Instituto ha suscrito 50 convenios de colaboración con diversas autoridades para fortalecer el intercambio de información y la atención de solicitudes en esta materia.

La consejera Blanca Cruz afirmó que este trabajo tiene una dimensión profundamente humana y de valor social, ya que, mediante el uso de mecanismos de identificación biométrica y la colaboración con otras instituciones del Estado mexicano, "ha sido posible contribuir a la identificación de personas y a la búsqueda de personas desaparecidas, siempre con la debida protección de los datos personales".