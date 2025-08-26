Checo Pérez: 6 victorias y 39 podios en F1

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- México despertó con la grata noticia del regreso de Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1. Cadillac aprovechó este martes para anunciar de forma oficial la incorporación de "Checo" a su escudería, donde estará a la caza de más victorias en la categoría reina.

Esta temporada del Gran Circo ha sido gris para la afición mexicana, pues no han podido disfrutar de ver al tapatío en acción, algo que no se repetirá para el próximo pues Pérez ya será parte del emparrillado.

Durante sus 14 años en la máxima categoría del automovilismo, el mexicano coleccionó grandes momentos, como sus seis victorias y un total de 39 podios.

Dentro de sus podios más importantes están los dos que consiguió en el Gran Premio de México; el primero en 2021, y el segundo en 2022. En ambas ocasiones se subió como tercer lugar de la carrera.

Las seis victorias de Checo Pérez en su carrera

Aquí haremos un repaso de las veces en las que el volante tapatío conquistó la categoría reina.

Shakhir 2020

Después de múltiples años buscando el triunfo, el mexicano lo consiguió tras una estupenda remontada. Checo pasó del último lugar al primero, y de esta forma rompió una sequía de 50 años sin victorias mexicanas en F1.

Azerbaiyán 2021

Bakú se convirtió en su primer triunfo corriendo para Red Bull. Esta era la sexta carrera de "Checo" con la escudería austríaca, por lo que esa victoria le sentó de maravilla.

Mónaco 2022

Pérez conquistó el circuito del principado con una estupenda actuación, convirtiéndose en el quinto latino en ganar esta emblemática carrera.

Singapur 2022

El Circuito de Marina Bay vivió una caótica carrera en ese entonces, donde el mexicano recibió una penalización de cinco segundos por no respetar la distancia con el Safety Car; pero eso no fue suficiente para frenar la victoria de "Checo".

Arabia Saudita 2023

En esta ocasión, Pérez y Verstappen firmaron el 1-2 para Red Bull. Además, este triunfo significó que el de Guadalajara se colocará como segundo en el Campeonato de Pilotos.

Azerbaiyán 2023

Conquistaba una vez más Bakú. Este circuito callejero se convirtió en el favorito del mexicano, y claro que fue el último en donde consiguió una victoria.

En 2026, Pérez buscará seguir aumentando su número de victorias y podios en la Fórmula Uno de la mano de Cadillac.