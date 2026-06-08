logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

´Checo´ Pérez se queda sin puntos

Comete un error y recibe penalización en el Gran Premio de Mónaco

Por El Universal

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
A
´Checo´ Pérez se queda sin puntos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- Parecía que este fin de semana Sergio Pérez sumaría el primer punto de Cadillac en su historia dentro de la Fórmula 1, luego de haber terminado décimo en el Gran Premio de Mónaco 2026, pero una investigación por parte de los comisarios le arrebató el sueño.

      Quien sí coleccionó un momento memorable fue Kimi Antonelli, ganador de la carrera en Montecarlo. El juvenil de Mercedes se convirtió en el piloto más joven en ganar esta prestigiosa carrera con 19 años, 9 meses y 13 días.

      El mexicano sacó provecho de los abandonos e infracciones impuestas a los pilotos de la parte alta de la parrilla, para así terminar dentro del top 10 de la carrera por una sanción a Nico Hulkenberg que lo llevó a ese lugar.

      Sin embargo, el volante azteca y Cadillac vieron como se les esfumó aquel momento porque "Checo" se colocó ligeramente fuera de su cajón de salida en la relanzada de la carrera, lo que resultó en una penalización por parte de los comisarios de la FIA.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El mexicano fue impuesto con una sanción de 10 segundos por ese pequeño, pero costoso error. Es por eso que pasó del décimo puesto al lugar 15 de la parrilla que se vio mermada por los abandonos y castigos a lo largo de la carrera.

      Este golpe fue crítico para el tapatío y su equipo, ya que Fernando Alonso de Aston Martin se quedó con la unidad perdida por Pérez. La escudería inglesa es un rival directo de Cadillac en este punto de la temporada.

      Sergio Pérez continúa en busca de sus primeras unidades en la campaña 2026 de la Fórmula 1.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Guillermo Almada es anunciado como nuevo técnico del América
        Guillermo Almada es anunciado como nuevo técnico del América

        Guillermo Almada es anunciado como nuevo técnico del América

        SLP

        Pulso Online

        El Club América destaca la trayectoria internacional de Almada y sus recientes títulos.

        Cadillac consigue y luego pierde su 1er punto en la F1 tras sanción a Sergio Pérez
        Cadillac consigue y luego pierde su 1er punto en la F1 tras sanción a Sergio Pérez

        Cadillac consigue y luego pierde su 1er punto en la F1 tras sanción a Sergio Pérez

        SLP

        AP

        Cadillac reconoce la determinación del equipo pese a perder puntos por sanción en Mónaco.

        Florentino Pérez gana elecciones y seguirá al frente del Real Madrid
        Florentino Pérez gana elecciones y seguirá al frente del Real Madrid

        Florentino Pérez gana elecciones y seguirá al frente del Real Madrid

        SLP

        AP

        El presidente reelegido busca reforzar el equipo con fichajes clave y el retorno de José Mourinho.

        Nelly Korda gana Abierto Femenino en Riviera: triunfo histórico
        Nelly Korda gana Abierto Femenino en Riviera: triunfo histórico

        Nelly Korda gana Abierto Femenino en Riviera: triunfo histórico

        SLP

        AP

        Korda cerró con una ronda de 69 golpes y un putt decisivo para asegurar su cuarto título major.