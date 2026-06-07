Florentino Pérez gana elecciones y seguirá al frente del Real Madrid

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MADRID (AP) — Florentino Pérez consiguió cuatro años más como presidente del Real Madrid tras ganar las elecciones del club el domingo.

"Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando más títulos", les manifestó Pérez a sus seguidores en una fiesta de victoria celebrada casi a la 1:00 de la mañana, poco después de que el canal de televisión del club del Real Madrid informara que Pérez había derrotado al aspirante Enrique Riquelme.

El club aún no ha hecho público el recuento de votos.

Florentino Pérez reelegido presidente del Real Madrid

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La victoria de Pérez allanará el camino para que traiga de vuelta al técnico portugués José Mourinho para una segunda etapa en Madrid. Mourinho, quien dirigió al equipo blanco de 2010 a 2013, apareció en material promocional de Pérez durante la campaña.

Pérez afirmó que estaba "orgulloso de que José Mourinho, uno de los mejores entrenadores del mundo, esté listo para regresar".

Pérez también dijo que quiere fichar al defensa central del Liverpool, Ibrahima Konaté, y al lateral derecho del Inter de Milán, Denzel Dumfries, además de prometer otra gran incorporación que se dará a conocer esta semana por un valor superior a 150 millones de euros (173 millones de dólares).

Pérez, de 79 años, dirigió al Madrid de 2000 a 2006 y desde 2009 hasta ahora. Bajo su liderazgo, el Madrid ha ganado siete de sus 15 Copas de Europa, un récord.

El Madrid también ha sido el club más valioso del mundo durante los últimos cinco años, según Forbes.

Enrique Riquelme y contexto electoral

Pérez, quien también dirige una empresa internacional de construcción, no había sido desafiado por un candidato rival para la presidencia del Madrid en más de 20 años. Se presentó sin oposición cuando se programaron elecciones en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025.

Aun así, Pérez ha atravesado últimamente una etapa frustrante. Su plan de Superliga para lanzar una competición rival de la Liga de Campeones de la UEFA se vino abajo, y el Madrid ha pasado dos temporadas sin ganar un título pese a incorporar al delantero estrella Kylian Mbappé.

Pérez también recibió críticas por plantear el año pasado la idea de vender el 10% del club a inversores privados, una medida que rompería con 124 años del modelo de propiedad de los socios.

Riquelme, un ejecutivo del sector de energías renovables, lanzó su candidatura después de que un Pérez agitado anunciara elecciones el mes pasado durante una conferencia de prensa, cuando retó a cualquiera a enfrentarlo y denunció lo que calificó como una campaña mediática para derrocarlo.

Riquelme, de 37 años, contó con el respaldo de exjugadores del Madrid como Raúl González, Fernando Hierro e Iker Casillas. También prometió el gran fichaje de la estrella del Manchester City Erling Haaland. El City y el agente de Haaland descartaron la posibilidad de que se marchara al Madrid este verano.

Había 98.000 socios del club con derecho a voto. La elección se celebró en el pabellón de baloncesto del Madrid porque el estadio Santiago Bernabéu está siendo utilizado para un evento del papa León XIV durante su visita de una semana a España.