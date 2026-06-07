logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Nelly Korda gana Abierto Femenino en Riviera: triunfo histórico

Korda cerró con una ronda de 69 golpes y un putt decisivo para asegurar su cuarto título major.

Por AP

Junio 07, 2026 07:43 p.m.
A
Nelly Korda gana Abierto Femenino en Riviera: triunfo histórico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LOS ÁNGELES (AP) — Nelly Korda ganó el domingo el 81er Abierto Femenino de Estados Unidos para su segunda victoria consecutiva en un major, al superar a Charley Hull y la mexicana Gaby López por un golpe cuando su putt final para par, de 2 pies y medio, se curvó peligrosamente alrededor del hoyo y terminó cayendo.

      Victoria de Nelly Korda en el Abierto Femenino de Estados Unidos

      La primera victoria de Korda en el Abierto de Estados Unidos es el cuarto triunfo en un major de su carrera, y la consiguió con un sólido 69, dos bajo par, en la ronda final —pero solo después de que su segundo putt en el green del 18 rozara el borde izquierdo y recorriera media circunferencia del hoyo antes de entrar.

      Korda se llevó la mano a la boca abierta, incrédula, antes de finalmente reírse por la forma aterradora en que había cerrado una victoria que subrayó su dominio del deporte. Terminó con 276, ocho bajo par, después de compartir el liderato con múltiples rivales durante el ventoso desenlace del primer Abierto Femenino celebrado en Riviera, un club con 100 años de historia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Siento que estoy en un sueño. Ni siquiera puedo explicar cuánto significa esto para mí con todos ustedes aquí animándome", dijo la número uno del mundo al público.

      Detalles del cierre y desempeño de las competidoras

      Korda embocó un putt de 9 pies para birdie en el 17 y romper un empate cuádruple en la cima con López, la arremetida Hull y la tricampeona de majors In Gee Chun. Korda necesitó dos putts para par en el 18 y se llevó los 2,5 millones de dólares para la ganadora, de una bolsa récord de 12,5 millones de dólares en este Abierto.

      Korda, de 27 años, ganó el Chevron Championship en abril, y sumó tres victorias y tres segundos puestos en sus primeras siete participaciones de una temporada espectacular, después de quedarse sin triunfos en 2025. Tras una difícil primera ronda de 73, durante la cual se cambió un par de zapatos Nike que le había regalado LeBron James, armó con calma dos rondas consecutivas de 67 para llegar a la jornada final con una parte del liderato.

      La tabla de posiciones solo se abrió tarde el domingo, después de que siete jugadoras comenzaran a no más de dos golpes del liderato.

      Cuatro compartían la punta en el tramo final, pero solo Korda evitó un bogey en los últimos nueve hoyos, lo que le permitió resistir excelentes rondas finales de la inglesa Hull y la mexicana López, quienes se quedaron por poco sin sus primeras victorias en un major.

      Hull comenzó el día a tres golpes, pero se lanzó hasta el liderato antes de que el viento se intensificara desde el Pacífico y condujera a un cierre de montaña rusa —para todas, excepto para Korda.

      La campeona hizo apenas tres birdies y un bogey, jugando con firmeza y comodidad gracias a su mejorada mentalidad competitiva. Korda ha insistido en la positividad y la constancia tras su inexplicable 2025 sin victorias, y eso ha dado frutos con uno de los arranques de temporada más sobresalientes en la historia reciente del golf.

      La tricampeona de majors In Gee Chun terminó a dos golpes, con 278, seis bajo par, mientras que Sei Young Kim, colíder tras la tercera ronda, firmó un 72, uno sobre par, para finalizar con 279.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Nelly Korda gana Abierto Femenino en Riviera: triunfo histórico
      Nelly Korda gana Abierto Femenino en Riviera: triunfo histórico

      Nelly Korda gana Abierto Femenino en Riviera: triunfo histórico

      SLP

      AP

      Korda cerró con una ronda de 69 golpes y un putt decisivo para asegurar su cuarto título major.

      Kimi Antonelli gana GP Mónaco y lidera campeonato de pilotos
      Kimi Antonelli gana GP Mónaco y lidera campeonato de pilotos

      Kimi Antonelli gana GP Mónaco y lidera campeonato de pilotos

      SLP

      El Universal

      Sergio Pérez perdió puntos tras penalización de 10 segundos, primera unidad de Cadillac anulada.

      Kimi Antonelli gana Gran Premio de Mónaco: victoria y liderazgo en F1
      Kimi Antonelli gana Gran Premio de Mónaco: victoria y liderazgo en F1

      Kimi Antonelli gana Gran Premio de Mónaco: victoria y liderazgo en F1

      SLP

      AP

      La carrera se detuvo por daños en el asfalto y choques, pero Antonelli mantuvo el control en el reinicio.

      Checo Pérez se queda sin puntos en GP de Mónaco tras investigación
      Checo Pérez se queda sin puntos en GP de Mónaco tras investigación

      "Checo" Pérez se queda sin puntos en GP de Mónaco tras investigación

      SLP

      El Universal

      Sergio Pérez fue penalizado con 10 segundos por salir fuera de su cajón en la relanzada del GP de Mónaco.