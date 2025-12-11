Chivas anuncia el adiós de "Chicharito"

logo pulso
Diciembre 11, 2025 10:52 a.m.
La segunda etapa de Javier Hernández Balcázar con Chivas ha llegado a su fin. Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el Rebaño Sagrado le dijo adiós al Chicharito, uno de los canteranos más icónicos de su historia.

Para algunos, el tercer mejor jugador del futbol mexicano.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de Chivas", se lee en el comunicado del equipo.

