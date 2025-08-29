Chivas del Guadalajara se enfrenta a Cruz Azul en jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado, Chivas del Guadalajara tendrán una dura prueba cuando enfrente en el Akron a la Máquina del Cruz Azulen el marco de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

De hecho, el Rebaño Sagrado tendrá una seguidilla de partidos en los que se verá si hay plantel para encarar este torneo pues después de la Máquina celeste se medirá al América, Tigres y Toluca, por lo que será vital sacar un buen resultado a partir de este fin de semana.

El cuadro de Gabriel Milito suma apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas, por lo que el argentino tendrá que emplearse a fondo para rescatar a uno de los llamados equipos grandes.

El pasado fin de semana Chivas sacó el corazón y logró un milagroso empate (3-3) ante Tijuana, lo que da esperanzas de que puede jugar mejor y tener el funcionamiento deseado.

Sin embargo, Milito ha sufrido mucho para armar un cuadro competitivo que alcance mejores puestos en la tabla general, porque para pelear por el título se ve un poco complicado ante el nivel que han mostrado cuadros como la misma Máquina, América, Monterrey, Toluca o Pachuca.

Chivas se mostrará ante su afición y podría comenzar la remontadas logra tener un excelente partido ante los de La Noria. Pero la baja de juego de jugadores importantes como Roberto Alvarado y cade Cadwell ha repercutido en el equipo, que ha encontrado en Armando González un referente en la delantera, con goles importantes, pero su presencia ha sido también con altibajos.

Aunado a ello, Milito no ha podido contar con Javier Hernández y Alan Pulido, quienes llegaron a Chivas como las grandes contrataciones y, por el contrario, han sido más que criticados por su falta de minutos.

Todo lo anterior podría se aprovechado por Cruz Azul, quien pelea los primeros lugares generales y sería una buena oportunidad para irse de líder, dependiendo de otros resultados.

Aunque Nicolás Larcamón, técnico celeste, ha señalado que será un partidazo ante Chivas, la realidad es que viven polos opuestos, pues los azules les sacan 10 puntos de ventaja a los tapatíos.

La Máquina tiene variantes y hombres gol; Ángel Sepúlveda ha tomado gran nivel, apoyado por Charlie Rodríguez, Paradela, Rotondi, Piovi, quienes han hecho de la delantera celeste un verdadero peligro al frente.

Atrás ha sufrido últimamente pero más por errores propios y algunos excesos de confianza de parte del portero Kevin Mier, particularmente, que les han costado goles; aún así, no será problema para detener los empates de los rojiblancos.

Se espera un buen partido, pues Chivas se crece en este tipo de duelos y dependerá de los de La Noria para ver quien se lleva el triunfo; de entrada, el cuadro visitante es el favorito por el nivel de juego mostrado hasta el momento, pero no se descarta una sorpresa del chiverío.

Guadalajara recibirá este sábado 30 de agosto al Cruz Azul en el estadio Akron en punto de las 19:07 horas, encuentro que podrá ser visto por Amazon Prime.