Chivas obtiene su segunda victoria

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México.- Cuando las victorias no se daban, Gabriel Milito daba a entender que su equipo jugaba bien, pero le faltaba capitalizar. Esta vez, las Chivas no jugaron bien, tampoco encontraron respuestas en ataque y, cuando Santos parecía tener el partido entre las manos, un penalti les cayó del cielo para rescatar una victoria que parecía lejana en el estadio Corona.

Al 72´, una falta muy rigurosa de Felipe Sánchez sobre Santiago Sandoval fue señalada como penalti. Ricardo Marín tomó la pelota y, al 75´, cruzó su disparo de zurda para engañar a Carlos Acevedo y poner el 1-0. Sin embargo, hasta antes de la jugada que fue revisada por el VAR, el equipo local era quien merecía tener la ventaja, de no ser por Raúl "Tala" Rangel, quien salvó al equipo dos veces cuando el balón se estrelló en los postes.

El Rebaño comenzó con la pelota y buenas triangulaciones, pero el dominio se quedó en buenas intenciones. Hugo Camberos, titular por la banda izquierda, fue de los pocos capaces de romper el guion con sus regates y desequilibrio. Sin embargo, Chivas chocaba una y otra vez contra una defensa de Santos bien plantada, mientras los locales encontraban espacios para hacer daño al contragolpe. La segunda mitad exhibió todavía más las carencias rojiblancas. Santiago Sandoval entró por Richard Ledezma y tuvo dos de las oportunidades más claras para Chivas antes de la pena máxima, pero no logró capitalizarlas. Los de Milito parecían perdidos. Los pases hacia atrás se multiplicaban y en ocasiones la pelota terminaba incluso en los pies del propio Rangel.

El futbol, esta vez, fue cruel con Santos y generoso con Chivas. El equipo que más cerca estuvo de marcar terminó por pagar caro sus oportunidades perdonadas. El Rebaño se llevó tres puntos, pero también una advertencia: cuando Milito decía que su equipo jugaba bien y no ganaba, había argumentos para sostenerlo. Esta vez jugó mal, estuvo sin ideas y, aun así, un penalti le salvó la noche. Armando "La Hormiga" González, mientras tanto, no apareció en el encuentro, en medio de los rumores de salida al Olympiacos de Grecia.

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