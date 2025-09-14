logo pulso
Chivas se lleva el Clásico Nacional

El Rebaño da el golpe; logra importante victoria y liquida el invicto de América

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Chivas se lleva el Clásico Nacional

México.- Bajo la noche del estadio Ciudad de los Deportes, Chivas vivió un despertar: no solamente se apropió (1-2) del Clásico Nacional, sino que también rompió con el invicto de las Águilas del América.

Si bien el primer tiempo del partido dejó una mayor posesión del balón por parte de los azulcremas, cuarenta y nueve minutos no fueron suficientes para encontrarse con una anotación que abriera el marcador.

Corría el minuto seis del compromiso cuando las acciones tuvieron que detenerse por una fuerte entrada a Miguel Gómez. El lateral rojiblanco se llevó las manos al rostro, encendiendo alarmas por una posible herida. Sin embargo, momentos después, Gómez se levantó y le dio “guerra” a Allan Saint-Maximin.

Esto fue un presagio de las postales que dejó el partido: las lesiones, ya que Álvaro Fidalgo sufrió un choque de rodilla que lo obligó a abandonar la cancha.

El “Maguito” se limitó a observar cómo Brian Rodríguez tomó su lugar. Mientras que, nuevamente, Miguel Gómez sufrió un percance que lo orilló a cederle paso a José Castillo.

En un escenario que desafió pronósticos, Chivas despertó y le propinó un gol a su acérrimo rival: Roberto Alvarado remató con la derecha, gracias a una asistencia de Érick Gutiérrez. Un respiro para el estratega de los rojiblancos, Gabriel Milito, pese a que “El Piojo” también sufrió una fuerte lesión, dejando un sabor agridulce en la afición de la escuadra jalisciense.

América dejó escapar la posibilidad de vivir una noche histórica, puesto que el triunfo no solamente los hubiera acercado al liderato del torneo, también significaba su victoria número cien ante el Rebaño Sagrado.

En su lugar, Chivas concretó una segunda anotación, obra de Armando González. “La Hormiga” remató con la izquierda desde fuera del área. Y aunque se desató un conato de bronca entre los futbolistas de ambas escuadras, las Águilas tuvieron que limitarse a aceptar la derrota, pese a que Alejandro Zendejas le dio una alegría a los azulcremas en el 90+8’.

