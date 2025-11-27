logo pulso
Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para verlo

Gabriel Milito afronta su primera Liguilla en el fútbol mexicano

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 10:11 a.m.
A
Los protagonistas de este jueves son Chivas y Cruz Azul, quienes se miden en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX. Este cruce representa, para algunos, el juego más parejo de esta fase y hoy vive su primer capítulo.

Gabriel Milito enfrenta su primera Liguilla, a la cual accedió de forma directa, por lo que su campaña debut en el futbol mexicano va desenvolviéndose de gran manera. El cierre de su equipo fue excepcional, ganando siete de los últimos ocho juegos de la fase regular, por lo que lograron colarse como el sexto de la clasificación.

Chivas arriba a este duelo con tres bajas considerables: Miguel Tapías, Diego Campillo y Leonardo Sepúlveda, todos ellos por estar en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Alan Pulido y Cade Cowell tampoco aparecen en la convocatoria para este duelo, pero por motivos técnicos.

Por su parte, Nicolás Larcamón llega con un poco de presión tras haber caído 2-3 frente Pumas en el último juego de la temporada regular, perdiéndose la posibilidad de ser líderes de la clasificación.

Cruz Azul tiene a su favor que en el duelo de la Jornada 7 de fase regular vencieron 1-2 al Rebaño Sagrado, jugando como visitantes, algo que buscarán repetir esta noche.

