Cierran los Dodgers con 100 triunfos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN FRANCISCO.- Alex Call conectó un doble productor con dos outs en la décima entrada y el cubano Andy Pagés añadió un jonrón de tres carreras, mientras los Dodgers de Los Ángeles cerraron su temporada con su victoria número 100, al imponerse 5-1 a los Gigantes de San Francisco el domingo, resultado que completó una barrida de tres juegos.

El doble de Call al jardín izquierdo-central fue ante Duncan Davitt (0-1) y remolcó al corredor colocado, el venezolano Miguel Rojas. Tras una base por bolas intencional a Max Muncy, Pages castigó a Davitt con un batazo al jardín izquierdo para su jonrón número 23 de la temporada. Alex Vesia (3-1) fue uno de siete lanzadores de Los Ángeles que se combinaron para 16 ponches.

Shohei Ohtani, de los Dodgers, se fue de 3-1 como bateador designado. Después de ser reincorporado desde la lista de lesionados (molestia en el bíceps derecho) el miércoles, Ohtani bateó de 21-5 con un doble, una carrera impulsada, dos bases por bolas y 10 ponches.

Los Gigantes anotaron su carrera en la segunda entrada con un sencillo de Scott Bandura con dos outs que llevó al plato a Shay Whitcomb. Fue la primera carrera impulsada de Bandura en las Grandes Ligas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí