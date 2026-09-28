Cierran los Dodgers con 100 triunfos
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SAN FRANCISCO.- Alex Call conectó un doble productor con dos outs en la décima entrada y el cubano Andy Pagés añadió un jonrón de tres carreras, mientras los Dodgers de Los Ángeles cerraron su temporada con su victoria número 100, al imponerse 5-1 a los Gigantes de San Francisco el domingo, resultado que completó una barrida de tres juegos.
El doble de Call al jardín izquierdo-central fue ante Duncan Davitt (0-1) y remolcó al corredor colocado, el venezolano Miguel Rojas. Tras una base por bolas intencional a Max Muncy, Pages castigó a Davitt con un batazo al jardín izquierdo para su jonrón número 23 de la temporada. Alex Vesia (3-1) fue uno de siete lanzadores de Los Ángeles que se combinaron para 16 ponches.
Shohei Ohtani, de los Dodgers, se fue de 3-1 como bateador designado. Después de ser reincorporado desde la lista de lesionados (molestia en el bíceps derecho) el miércoles, Ohtani bateó de 21-5 con un doble, una carrera impulsada, dos bases por bolas y 10 ponches.
Los Gigantes anotaron su carrera en la segunda entrada con un sencillo de Scott Bandura con dos outs que llevó al plato a Shay Whitcomb. Fue la primera carrera impulsada de Bandura en las Grandes Ligas.
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