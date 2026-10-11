Cleveland elimina a Medias Blancas

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CLEVELAND.- Gavin Williams ponchó a 12, el dominicano José Ramírez conectó un jonrón a un lanzamiento apenas por encima del plato y los Guardianes de Cleveland vencieron la noche del sábado por 2-0 a los Medias Blancas de Chicago para completar una remontada tras estar abajo 0-2 en su Serie Divisional de la Liga Americana, al mejor de cinco.

Cleveland inaugura la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Tampa Bay la noche del lunes, en busca de su primer viaje a la Serie Mundial desde 2016. La franquicia de los Guardianes, antes Indians, no gana el título desde 1948, la sequía más larga entre los equipos de las Grandes Ligas.

Los lanzadores de los Guardianes poncharon a 21, la mayor cantidad en un juego de postemporada de nueve entradas. Los Medias Blancas consiguieron apenas tres hits, pusieron solo nueve pelotas en juego y se poncharon 75 veces a lo largo de la serie.

Dos días después de apuntarse el salvamento en el Juego 4, Williams se convirtió en apenas el tercer lanzador en la historia de la postemporada en sacar el último out de un juego y abrir el siguiente cuando su equipo enfrentaba la eliminación en ambos.

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No permitió hit hasta que Kyle Teel elevó una knuckle-curve hacia el jardín derecho con dos outs en la sexta, dos entradas después de que Ramírez pegara jonrón por segundo juego consecutivo: un batazo de dos carreras ante Sean Burke.

Después de que una base por bolas llenó las bases, Erik Sabrowski entró al relevo y ponchó a Munetaka Murakami.

Los 12 ponches de Williams igualaron el récord de Cleveland para un juego de postemporada. Provocó 22 swings fallidos, y sus 24 ponches en tres juegos empataron como la segunda mayor cifra en una serie de postemporada al mejor de cinco.