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Coco Gauff sobrevive a una gran Solana Sierra

Por EFE

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Coco Gauff sobrevive a una gran Solana Sierra
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      La estadounidense Coco Gauff, séptima favorita, sobrevivió al gran juego de la argentina Solana Sierra que llevó al límite a su rival para avanzar a la tercera ronda de Wimbledon, después de un duelo que duró dos horas y nueve minutos.

      Sierra tuvo el triunfo en su mano y solo claudicó en el ´super tie break´, por 3-6, 6-3 y 7-6(7). Fue la tercera victoria en otros tantos encuentros de la estadounidense ante la argentina, la primera en hierba y la segunda en este 2026 tras roma, en tierra.

      La marplatense, que eleva su situación en el ránking WTA hasta el puesto 82, estuvo a dos puntos de ganar a la norteamericana, ganadora de dos títulos del Grand Slam, Abierto Estados Unidos 2023 y Roland Garros 2025. Sacó la argentina con 5-4 en el tercer set. Pero Gauff no dio opción.

      Gauff jugará en tercera ronda con su compatriota Claire Liu que ganó a la turca Zeynep Sonmez. 

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