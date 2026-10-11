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Commanders empatan con Giants en prórroga tras jugada final

El partido en Maryland terminó sin ganador luego de una jugada polémica y la falta de tiempos fuera para Washington.

Por AP

Octubre 11, 2026 07:48 p.m.
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Commanders empatan con Giants en prórroga tras jugada final
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      LANDOVER, Maryland, EE.UU. (AP) — Jayden Daniels se lanzó a una carrera improvisada poco aconsejable en los últimos segundos de la prórroga, con los Commanders en rango de gol de campo, y Washington no pudo detener el reloj antes de que se agotara el tiempo, conformándose con un empate 27-27 con los Giants de Nueva York el domingo, después de que ambos equipos cometieran errores críticos en el periodo extra.

      Commanders y Giants empatan en prórroga intensa

      Washington (1-3-1) recibió el balón con 2 minutos por jugarse en la prórroga, cuando Daron Payne le arrancó el balón a Cam Skattebo con los Giants en posición de intentar un gol de campo para ganar el partido. Daniels movió rápidamente a los Commanders hasta la yarda 24 de los Giants, pero con 12 segundos restantes y Washington sin tiempos fuera, se quedó con el balón y fue derribado sin ganancia. Washington se formó con la intención de azotar el balón, pero el reloj siguió corriendo hasta llegar a cero, y el entrenador Dan Quinn se quitó los audífonos con disgusto.

      Jameis Winston lidera remontada de Giants

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      Los Commanders tenían ventaja de dos anotaciones en el cuarto periodo antes de que Jameis Winston encabezara una remontada furiosa para los Giants (3-1-1), líderes de la NFC Este. Conectó con Isaiah Likely para un touchdown de 17 yardas a mitad del cuarto periodo —la segunda recepción de anotación del ala cerrada en el partido— y luego encontró a Malik Nabers para el touchdown del empate, también de 17 yardas, con 1:43 por jugarse.

      Winston terminó con 326 yardas por pase y tres touchdowns. Daniels lanzó para 199 yardas y corrió para 103 yardas y dos touchdowns, usando un soporte en el codo izquierdo en su primer partido de regreso desde que se dislocó el codo por segunda vez en la Semana 2.

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