Harfuch anuncia la nueva prisión

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Ciudad de México.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció este sábado la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, luego de la riña que dejó 12 muertos en el penal El Castillo, en el puerto de Mazatlán, derivado de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

A través de redes sociales, afirmó que la obra se realizará con recursos federales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aseguró que será un complejo en Sinaloa moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado.

Mientras se concreta este proyecto, el actual centro penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la SSPC.

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Malos tratos, omisión en garantizar la protección y cuidado a la vida de reclusos son parte de las denuncias y quejas que recibió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) sobre las condiciones que existen en El Castillo.

En respuesta a solicitudes de información vía Ley de Transparencia, la CEDH detalló que en 2024 recibió cuatro denuncias, mientras que entre 2025 y lo que va 2026 recibió 13, es decir, se triplicaron las quejas.

El organismo reportó que el 2 de octubre de 2024 se presentó una queja en donde autoridades de El Castillo hicieron caso omiso en brindar medidas efectivas de protección.

Mientras, en el penal del Castillo de Mazatlán se restableció la tranquilidad, tras dos días de violencia que dejó un saldo de 11 internos muertos y un menor de edad de dos años, por lo que se reactivó el acceso a las visitas, con algunas restricciones, solo pueden cruzar el pórtico adultos, alimentos y agua para los familiares en reclusión.