Presidente Milei desea pronta recuperación al papa León XIV

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MONTEVIDEO (AP) — El presidente argentino Javier Milei le deseó el domingo una pronta recuperación del papa León XIV, quien será sometido a una cirugía que, de acuerdo con el Vaticano, no pone en riesgo la gira del pontífice por Uruguay, Argentina y Perú, programada para el próximo mes.

"Quiero hacerle llegar al papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido", expresó el mandatario. "Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a su santidad, deseándole una pronta y completa recuperación".

Milei también afirmó que el país sudamericano se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

Anuncio y detalles de la cirugía del papa León XIV

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El papa León XIV anunció el domingo que en los próximos días se someterá a una cirugía para extirpar un nódulo en un pulmón, el primer gran episodio de salud en sus 17 meses de pontificado.

El pontífice de 71 años indicó que el nódulo se detectó en una etapa temprana y que estaba "circunscrito". El Vaticano indicó que el tiempo de recuperación previsto tras la cirugía sería de una semana.

El papa estadounidense hizo el anuncio durante su bendición del mediodía del domingo. Dio las gracias a la multitud por su cercanía y se encomendó a sus oraciones.

El Vaticano no precisó cuándo se llevará a cabo la cirugía, más allá de que sería en los primeros días de esta semana. León tiene un próximo acto principal: la misa de clausura el miércoles de una conferencia de una semana sobre el ministerio familiar, pero funcionarios del Vaticano dejaron entrever que podría perdérsela.

Reacciones oficiales y apoyo internacional

La presidenta de Perú Keiko Fujimori se sumó al deseo de pronta recuperación de León XIV y espera que el pontífice "pueda superar plena y exitosamente" sus circunstancias de salud.

"Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros", señaló la mandataria en la red social X.

La anticipada visita del papa a seis ciudades del Perú es especialmente significativa por su vínculo afectivo con el país en el que pasó décadas como misionero y responsable de su Iglesia, además de poseer la ciudadanía peruana.