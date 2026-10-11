Irán califica de insuficiente respuesta de Estados Unidos en guerra

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un alto funcionario iraní afirmó que Teherán considera "insuficiente" la más reciente respuesta de Estados Unidos a una propuesta para poner fin a la guerra, y advirtió de ataques contra centros de datos y cables regionales si los combates vuelven a intensificarse.

Mientras tanto, el ex fiscal general de Israel compareció como testigo el domingo en los casos de corrupción contra Benjamin Netanyahu, mientras el futuro político del primer ministro que más tiempo ha gobernado el país pende de un hilo, con elecciones nacionales a solo unas semanas.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio.

Irán considera insuficiente respuesta de Estados Unidos en negociaciones

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dice que Teherán considera "insuficiente" la más reciente respuesta de Estados Unidos, mientras los esfuerzos de negociación para poner fin a la guerra y abrir completamente el estrecho de Ormuz apenas avanzan.

Los comentarios de Mohsen Rezaei, excomandante de la Guardia Revolucionaria, fueron difundidos por la agencia estatal iraní IRNA.

Rezaei añadió que Irán ya no está respondiendo a Estados Unidos y declaró que Washington debe aclarar ciertos asuntos, sin dar detalles. Señaló que Estados Unidos ha aceptado algunas de las siete condiciones, pero otras siguen sin estar claras.

Durante la reunión anual de líderes mundiales de la ONU del mes pasado, la cúpula iraní propuso un acuerdo acelerado que se hizo eco del memorando de entendimiento que se vino abajo días después de que Estados Unidos e Irán lo firmaran en junio. La nueva propuesta fue rechazada, pero ambas partes han mantenido contacto mediante mediación.

Rezaei también amenazó con atacar "cables, centros de datos, instalaciones de IA y otros sitios en la región" si estallan de nuevo combates intensos.

En tanto, la marina de la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación que apague los sistemas de navegación e identificación mientras navega por el estrecho será "identificada como hostil", según un reporte de IRNA. Los ataques contra buques en el canal han aumentado desde que se rechazó la propuesta de Irán. El domingo se reportó un ataque.

Ex fiscal general testifica en juicio por corrupción contra Netanyahu

El ex fiscal general de Israel compareció como testigo el domingo en el prolongado juicio por corrupción contra Netanyahu.

Avichai Mandelblit imputó al primer ministro hace siete años por fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. Los cargos fueron los primeros de la historia contra un primer ministro israelí en funciones.

Netanyahu estaba sentado en la sala del tribunal para escuchar el testimonio de Mandelblit. El primer ministro eligió personalmente a Mandelblit, su exsecretario de gabinete, para el cargo de fiscal general. Su mandato terminó en 2022.

Netanyahu ha sido acusado de ofrecer o intercambiar favores con asociados adinerados y magnates de los medios para obtener rédito político. Niega haber cometido irregularidad alguna.

Arabia Saudí en máxima alerta tras ataque; hutíes advierten nuevos golpes

Un proyectil impactó en la misma terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Riad que fue alcanzada el sábado. El aeropuerto había sido cerrado tras el ataque del sábado, que mató a 12 personas, pero las autoridades saudíes informaron de heridos en el atentado más reciente.

Los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán se atribuyeron ambas explosiones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que ha sido bombardeado todos los días desde el miércoles. El más reciente ataque en Riad se produjo poco después de que los hutíes informaron que el aeropuerto de Saná, la capital yemení bajo control del grupo insurgente, fue atacado de nuevo, culpando a los saudíes. El canal de televisión Al-Masirah, dirigido por los hutíes, informó la noche del domingo de nuevos ataques contra Saná. Arabia Saudí no ha comentado sobre los ataques.

El general de brigada Yahya Sarí, portavoz militar de los hutíes, instó a "todos a tomarse nuestras advertencias en serio" sobre los riesgos de volar en el espacio aéreo saudí.

El ataque contra el aeropuerto supuso una escalada importante en la guerra entre los hutíes y el reino, y complicó aún más los esfuerzos por detener la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Residentes de Gaza regresan a casas destrozadas tras bombardeo israelí

Los residentes del centro de Gaza regresaron a sus casas el domingo por la mañana para evaluar los daños causados por ataques israelíes, después de que el día anterior se les advirtiera que evacuaran los edificios.

Bassam Abed señaló que al menos 10 viviendas en las que vivían unas 300 familias quedaron reducidas a escombros. Relató que no se dio a las familias tiempo suficiente para huir.

"Las mujeres durmieron al aire libre. No nos llevamos ropa", declaró Abed.

El ejército israelí indicó que había atacado infraestructura miltante, incluido un sitio de lanzamiento de cohetes y un centro de mando utilizado por milicianos de Hamás para llevar a cabo ataques contra soldados.

Los atentados se produjeron un año después de que Israel y Hamás alcanzaran un acuerdo de alto el fuego, pero Israel continúa lanzando ataques casi a diario.

Netanyahu quiere una investigación sobre el documental "NAZA"

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha pedido al fiscal general y al jefe del servicio de seguridad Shin Bet que investiguen a las personas que participaron en el nuevo documental "NAZA", en el que personas del entorno militar israelí describen lo que califican como la muerte imprudente de civiles en Gaza.

Netanyahu denunció que la película, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y recibió una ovación de pie récord de 25 minutos, cuenta "una historia falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel" y a su ejército.

El documental ha enfurecido a muchos israelíes cuya visión de la guerra en Gaza difiere marcadamente de la de gran parte del mundo, donde han aumentado las críticas a las acciones de Israel en el territorio palestino.

Netanyahu lucha por mantenerse en el poder en las elecciones del 27 de octubre, en las que la seguridad es un tema importante.

Ejército libanés dice que un oficial retirado murió por bombardeo israelí

El ejército de Líbano dijo en un comunicado que recuperó el cuerpo de un oficial retirado del ejército que murió por fuego de artillería israelí mientras revisaba su propiedad en la localidad sureña de Yater.

Sostuvo que Ali Abdul Hassan Sweidan, que tenía más de 70 años, fue "atacado directamente por un tanque israelí hostil" y lo calificó como "una flagrante violación de los entendimientos existentes".

Un portavoz militar israelí aseguró que no tenían conocimiento del incidente.

Israel ha ocupado una amplia franja del sur de Líbano desde el estallido de su más reciente guerra con el grupo Hezbollah en marzo.