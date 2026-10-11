Detienen a personal de la SEDUVOP por "cochinos"

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Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) fueron detenidos, al ser sorprendidos tirando residuos de forma clandestina al norte de la ciudad.

Durante el mediodía de este sábado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital detectaron en una zona de terracería a tres personas que sin permiso estaban depositando basura.

Al ver la falta, los municipales se acercaron a los presuntos infractores, que portaban chalecos de la SEDUVOP, además de afirmar que sí eran personal de la dependencia estatal.

En el lugar se ubicó una camioneta Ford F-450, modelo 2011, de la cual tiraban los residuos consistentes en maleza, ramas y muebles. Ante esto, los individuos quedaron en calidad de detenidos.

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Los policías se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para poner a disposición de la Fiscalía General del Estado a las tres personas aseguradas, ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente.