logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a personal de la SEDUVOP por "cochinos"

Tres personas, trabajadores de la dependencia, fueron aseguradas por la municipal

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a personal de la SEDUVOP por "cochinos"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) fueron detenidos, al ser sorprendidos tirando residuos de forma clandestina al norte de la ciudad.

      Durante el mediodía de este sábado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital detectaron en una zona de terracería a tres personas que sin permiso estaban depositando basura.

      Al ver la falta, los municipales se acercaron a los presuntos infractores, que portaban chalecos de la SEDUVOP, además de afirmar que sí eran personal de la dependencia estatal.

      En el lugar se ubicó una camioneta Ford F-450, modelo 2011,  de la cual tiraban los residuos consistentes en maleza, ramas y muebles. Ante esto, los individuos quedaron en calidad de detenidos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los policías se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para poner a disposición de la Fiscalía General del Estado a las tres personas aseguradas, ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fallece motociclista embestido por un camión
      Fallece motociclista embestido por un camión

      Fallece motociclista embestido por un camión

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió en la carretera Tamazunchale-Chapulhuacanito, en la localidad Arroyo de los Patos

      Fotos | Dos choques en Soledad dejan daños en 4 vehículos
      Fotos | Dos choques en Soledad dejan daños en 4 vehículos

      Fotos | Dos choques en Soledad dejan daños en 4 vehículos

      SLP

      Redacción

      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los accidentes, sin reporte de lesionados

      Chocan camioneta en contención de Circuito Potosí
      Chocan camioneta en contención de Circuito Potosí

      Chocan camioneta en contención de Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal atendió el incidente ocurrido cerca del parque Tangamanga

      Se mantiene bloqueo en Cuauhtémoc y Terrazas
      Se mantiene bloqueo en Cuauhtémoc y Terrazas

      Se mantiene bloqueo en Cuauhtémoc y Terrazas

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La SSPC advierte por lluvias en los diferentes cuadrantes de la ciudad