Huracán Isaías deja cuatro muertes en Florida y Alabama

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PENSACOLA, Florida, EE.UU. (AP) — Mientras la gente en el noroeste de Florida y el sur de Alabama limpiaba tras el paso de Isaías, los remanentes de la tormenta provocaban inundaciones el domingo en Carolina del Norte, al tiempo que las costas del sur de California recibían el fuerte oleaje causado por los restos de la tormenta tropical Rachel.

Huracán Isaías deja muertes y daños en Florida y Alabama

En el oeste de Carolina del Norte, los ríos se desbordaron mientras las fuertes lluvias aumentaban el riesgo de inundaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional. Indicó sobre la posibilidad de tornados en partes de Virginia y Carolina del Norte, así como condiciones peligrosas de oleaje y corrientes de resaca a lo largo de las costas del sureste del país.

Al menos cuatro muertes estuvieron vinculadas a Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, que tocó tierra como huracán de categoría 2 el viernes cerca de Destin, Florida, un destino vacacional de la costa del Golfo lleno de edificios altos y tiendas para turistas. La tormenta luego avanzó con fuerza hacia Alabama con vientos de intensidad tropical antes de dirigirse más al norte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el condado de Escambia, Florida, el jefe policial Chip Simmons informó que una mujer murió cuando un árbol cayó sobre su casa y que un hombre falleció por inhalación de monóxido de carbono procedente de un generador que funcionaba en su garaje.

Una persona murió cuando un árbol cayó sobre una casa en Birmingham, indicó Cory Moon, jefe de bomberos de la ciudad. Josh Johnson, de la agencia estatal de gestión de emergencias, atribuyó una segunda muerte relacionada con la tormenta en Alabama a un accidente de vehículo en el que estuvo involucrado un árbol caído en el condado de Barbour.

Fuertes lluvias e inundaciones en Carolina del Norte

En el condado Burke de Carolina del Norte, un hombre y una mujer sin hogar estaban acampando cuando las aguas crecidas del río Catawba los tomó desprevenidos. Fueron rescatados, junto con su perro, según un portavoz de la agencia de gestión de emergencias del condado. Por separado, una mujer atrapada dentro de su auto fue liberada en las afueras de Morganton.

En el condado McDowell de Carolina del Norte, justo al oeste del condado Burke, los socorristas relataron que atendieron cinco deslaves y evacuaciones voluntarias durante la noche del sábado al domingo mientras respondían a carreteras inundadas y arroyos crecidos.

Casi una decena de estaciones meteorológicas locales en Carolina del Norte reportaron totales torrenciales de lluvia en 24 horas, desde unos 13 centímetros (unas 5 pulgadas) hasta un máximo de 24 centímetros (9,57 pulgadas) en la estación de bomberos y rescate en Enola. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la lluvia estaba disminuyendo en el área, pero que seguían siendo posibles aumentos rápidos de ríos e inundaciones.

Oleaje y daños en California por tormenta tropical Rachel

Las secuelas de Isaías en Florida

Los vientos con fuerza de huracán en el noroeste de Florida arrancaron el techo de un hotel en Pensacola. La tormenta aplastó un cobertizo para botes en Destin y arrancó parte de la fachada de un edificio alto en Panama City Beach.

En una iglesia en Pensacola donde la United Cajun Navy distribuía suministros el domingo por la mañana, una fila de cientos de autos se extendía alrededor de la manzana. Yvette Haro relató que llegó a las 5 a.m. después de que el día anterior la rechazaran porque se habían agotado los suministros.

Con un hijo de 10 años y una hija de 5 en casa, dijo que es difícil ir a las tiendas y esperar en filas largas. Buscaba agua, toallas de papel, papel higiénico y suministros de limpieza.

Aunque su casa no sufrió daños, la pérdida de electricidad estaba complicando las cosas, señaló Haro. "Lo más importante es que nuestra comida se está echando a perder", relató.

Menos de 300.000 clientes seguían sin electricidad en el noroeste de Florida y el sur de Alabama la noche del domingo, según poweroutage.com. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que se prevé que se restablezca el servicio en su totalidad a más tardar el martes por la noche.

Rachel se convirtió durante la noche en un ciclón postropical, trayendo olas inusualmente grandes al sur de California.

Las olas azotaron un malecón de madera en la península de Long Beach y obligaron a propietarios de viviendas a evacuar. La franja de propiedades multimillonarias frente al mar, junto con gran parte de la costa del sur de California, ya estaba tambaleándose por el huracán Marie en septiembre.

"Esta zona está completamente destrozada y vulnerable", afirmó Jack Gordon, agente inmobiliario de Long Beach.

El océano Pacífico está anormalmente cálido para esta época del año, debido al patrón meteorológico de El Niño, dijo Joe Sirard, del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, California.

"Cuando tenemos esta agua cálida, en realidad hace que el océano supere los niveles normales de marea previstos", explicó Sirard. Eso se ve afectado por el oleaje oceánico y las ráfagas de viento de Rachel. La ciudad de Long Beach colocó decenas de sacos de arena a lo largo del tramo donde las olas destruyeron el malecón y golpearon contra viviendas.

Jazmin Evers, una madre de 37 años que dirige un negocio de cerámica en Long Beach, dijo que la comunidad está en vilo. "Cada vez que baja la marea todos como que respiran —excepto, por supuesto, la gente cuyos edificios están siendo destruidos", comentó. "Cuando la marea vuelve a subir, los nervios vuelven a aumentar". Rachel se disipó sobre Las Vegas, donde cayeron 2,4 centímetros (una pulgada) de lluvia, dejando calles inundadas en el Strip de Las Vegas.

En el Pacífico, el huracán Simón era una tormenta de categoría 4 mientras azotaba la costa del Pacífico de México el domingo, con su ojo permaneciendo justo mar adentro mientras sus vientos y lluvias más potentes golpeaban a personas que viven entre la Sierra Madre y el océano.