Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una persona resultó con golpes tras una salida del camino y choque contra un objeto fijo en Salvador Nava, en el área verde del asta bandera.

El reporte se recibió antes de la 01:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil sedán de color rojo circulaba sobre Salvador Nava, con dirección a Sierra Leona. Al tomar la curva a la altura del asta bandera, perdió el control de la unidad hacia su derecha e impactó contra un poste metálico de alumbrado público.

El vehículo continuó su trayectoria y derribó un árbol, para finalmente quedar sobre la plancha del asta bandera.

Al sitio acudieron autoridades, quienes tomaron conocimiento del accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí