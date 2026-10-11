logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada

El vehículo derribó un árbol y quedó sobre la plancha del asta bandera tras el impacto.

Por Redacción

Octubre 11, 2026 10:26 a.m.
A
Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una persona resultó con golpes tras una salida del camino y choque contra un objeto fijo en Salvador Nava, en el área verde del asta bandera.

      El reporte se recibió antes de la 01:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil sedán de color rojo circulaba sobre Salvador Nava, con dirección a Sierra Leona. Al tomar la curva a la altura del asta bandera, perdió el control de la unidad hacia su derecha e impactó contra un poste metálico de alumbrado público.

      El vehículo continuó su trayectoria y derribó un árbol, para finalmente quedar sobre la plancha del asta bandera.

      Al sitio acudieron autoridades, quienes tomaron conocimiento del accidente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada
      Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada

      Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada

      SLP

      Redacción

      El vehículo derribó un árbol y quedó sobre la plancha del asta bandera tras el impacto.

      Muere motociclista al ser embestido por un autobús
      Muere motociclista al ser embestido por un autobús

      Muere motociclista al ser embestido por un autobús

      SLP

      Redacción

      El joven de 18 años fue atropellado en carretera, en el municipio de Tamazunchale

      Menores apedrearon vivienda en Soledad
      Menores apedrearon vivienda en Soledad

      Menores apedrearon vivienda en Soledad

      SLP

      Redacción

      Procesan a sujeto por intento de feminicidio
      Procesan a sujeto por intento de feminicidio

      Procesan a sujeto por intento de feminicidio

      SLP

      Redacción