Ataques hutíes impactan aeropuerto en Riad y dejan heridos

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EL CAIRO (AP) — Un proyectil impactó el domingo una terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Riad, un día después de que un misil alcanzara la misma terminal y matara a 12 personas, informó la coalición liderada por Arabia Saudí que combate en Yemen a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes se atribuyeron esos ataques y otros.

Ataques hutíes en aeropuertos saudíes y consecuencias

Las autoridades saudíes indicaron que hubo heridos en el asalto más reciente contra el complejo del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales. El aeropuerto —que ha sido alcanzado cuatro veces en los últimos cinco días— ha estado cerrado desde el ataque del sábado, el más mortífero en desde que comenzó la guerra de Estados Unidos con Irán. Otras 300 personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

La marcada escalada en este nuevo frente de la guerra amenaza con generar a una mayor participación militar de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que sopesa la posibilidad sumarse a la lucha contra los hutíes. La Casa Blanca no comentó el domingo.

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La embajada de India en Arabia Saudí reportó que uno de sus ciudadanos murió el domingo por las heridas sufridas en el ataque del sábado, lo que elevaría el saldo a 13. Las autoridades saudíes dijeron más tarde, sin entrar en detalles, que el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en la ciudad de Damma también fue alcanzado. La ciudad se ubica cerca de Bahréin y Qatar.

Reacciones y contexto regional

El lanzamiento más reciente en Riad se produjo poco después de que los hutíes afirmaran que el aeropuerto de la capital yemení Saná, controlada por los rebeldes, había sido atacado de nuevo, y culparan a los saudíes. El canal de televisión Al-Masirah, dirigido por los hutíes, informó el domingo de de nuevos ataques contra Saná y culpó a Arabia Saudí, que no comentó sobre el incidente.

Lo que vuelve a estar en juego en esta escalada son los suministros y los precios mundiales del petróleo, así como el transporte marítimo comercial a través de una vía navegable alternativa crucial al estrecho de Ormuz, amenazado por Irán, además de los civiles y la aviación en toda la región.

Trump planea hablar con príncipe saudí

No había indicios el domingo de que Trump haya dado seguimiento a sus planes de hablar con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, quien ha estado buscando asistencia contra los hutíes, quienes actualmente son el aliado indirecto de Irán con mayor actividad bélica.

Una intervención de Estados Unidos podría llevar a los hutíes a detener el transporte marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo frente a Yemen, y a restringir aún más el flujo de petróleo que sale del Golfo Pérsico. Los rebeldes se apoderaron el mes pasado de zonas clave a lo largo del estrecho. La coalición liderada por Arabia Saudí, que respalda a fuerzas del gobierno yemení reconocido internacionalmente, ha estado intentando recuperarlas.

Los ataques hutíes contra aeropuertos saudíes, infraestructura petrolera e instalaciones militares ponen de relieve un problema. Arabia Saudí se está quedando sin interceptores de misiles y ha pedido a Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región, dijeron el mes pasado a The Associated Press funcionarios regionales, uno de los cuales señaló que los arsenales de Estados Unidos han disminuido durante la guerra con Irán.

Algunas aerolíneas han suspendido vuelos a aeropuertos saudíes, y algunas embajadas han advertido a sus ciudadanos sobre los riesgos de utilizarlos, luego de que los hutíes han lanzado múltiples advertencias sobre el uso del espacio aéreo saudí.

La ofensiva del domingo ocurrió mientras los saudíes acogían en Riad una importante conferencia internacional de energía, con otros eventos en el horizonte, incluyendo una reunión de inversión. Arabia Saudí, bajo el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha buscado abrirse más al mundo como destino de negocios y turismo, pero los atentados hutíes amenazan esos esfuerzos.

"No hay manera de que nos quiebren. Somos como un fénix, salimos de las cenizas todo el tiempo", declaró en la conferencia el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud.

Añadió que el reino también está trabajando en oleoductos además del de Este-Oeste, que fue atacado y permaneció cerrado durante días el mes pasado, sin dar detalles.

El saldo aumenta en ambos bandos

El Ministerio de Salud dirigido por los hutíes informó que un niño murió y seis personas resultaron heridas en un presunto bombardeo saudí contra una casa en Saná. El ministerio también indicó que 91 yemeníes han muerto por la coalición liderada por Arabia Saudí en cinco semanas, el 60% de ellos mujeres y niños.

Las autoridades saudíes no comentaron de inmediato sobre esas afirmaciones, mientras los combates en Yemen se intensifican una semana después de que se lanzó una importante ofensiva militar contra los hutíes.

En Arabia Saudí se dieron a conocer las identidades de algunos de los fallecidos en el ataque del sábado, incluida una auxiliar de vuelo egipcia y una viuda siria.

El ciudadano estadounidense no ha sido identificado públicamente.

Experto señala que las tácticas hutíes podrían resultar contraproducentes

Hasta hace poco, los hutíes habían permanecido en gran medida al margen de la guerra con Irán, pero han desarrollado sus capacidades militares en los últimos años hasta convertirse en uno de los aliados más poderosos de Teherán. Ahora están presionando a un rival regional y aliado clave de Estados Unidos.

Arabia Saudí e Irán dijeron la noche del domingo que sus ministros de Asuntos Exteriores sostuvieron una conversación telefónica. El canciller iraní Abbas Araghchi recomendó no insistir en un enfoque militar que ignore una solución política, y afirmó que Teherán estaba listo para facilitar un diálogo entre los saudíes y los hutíes.

Los saudíes y los hutíes comenzaron a combatir en 2015, cuando el reino entró en la guerra civil de Yemen en apoyo del gobierno. La relativa calma tras un alto el fuego en 2022 terminó en julio, cuando los hutíes reanudaron sus ataques, afirmando que los saudíes dispararon contra el aeropuerto de Saná mientras un avión procedente de Irán intentaba aterrizar.

Eso reavivó la ira por el bloqueo liderado por Arabia Saudí, que ha aislado en gran medida las zonas administradas por los hutíes. Los rebeldes declararon un bloqueo a Arabia Saudí.

Ahora la coalición liderada por Arabia Saudí brinda apoyo aéreo a las fuerzas del gobierno yemení que intentan revertir los avances territoriales de los hutíes.

Pero las tácticas de presión hutíes podrían resultar contraproducentes, dijo Ahmed Nagi, analista principal para Yemen del International Crisis Group: "En lugar de empujar a Riad a dar un paso atrás, los ataques contra infraestructura saudí crítica podrían hacer que los saudíes estén más decididos a continuar la campaña".