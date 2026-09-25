Complicada visita de Santos ante las Abejas de León

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Los Santos del Potosí se reportan listos para enfrentar a las Abejas de León este viernes 25 y sábado 26 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Domo de la Feria, dentro de una serie correspondiente a la Jornada 23 y 24 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

El conjunto dirigido por Doug Plumb realizó el viaje con plantel completo para afrontar su antepenúltima serie de la temporada, en una etapa decisiva en la que necesita sumar victorias para mantenerse con posibilidades de avanzar al play-in.

La diferencia entre ambas quintetas es de solo un triunfo en la tabla general, por lo que la serie toma especial relevancia para los dos equipos, que llegan con la necesidad de ganar para no perder terreno en la lucha por la postemporada.

Santos del Potosí buscará mejorar su rendimiento fuera de casa y aprovechar cada posesión ante un rival directo, en una serie que podría ser determinante de cara al cierre de la fase regular.

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Los dos encuentros podrán seguirse a través de las plataformas oficiales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, entre ellas el canal de YouTube LNBP Oficial, la página de Facebook de la Liga Caliente.MX LNBP y los canales oficiales de Santos del Potosí.