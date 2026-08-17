Con 10 hombres, Lens gana su 1ra. Supercopa
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LENS.- Florian Thauvin anotó y un Lens con 10 hombres, sorprendió el domingo al Paris Saint-Germain, al superarlo por 1-0 para ganar la Supercopa de Francia por primera vez.
Thauvin marcó a los 32 minutos y Lens resistió para llevarse la victoria pese a jugar con un hombre menos desde los 39, cuando Kyllian Antonio fue expulsado por una dura falta.
Lens, monarca de la Copa de Francia, fue subcampeón detrás de PSG en la liga francesa la temporada pasada, al terminar seis puntos por detrás de su rival.
PSG, que buscaba ganar su quinta Supercopa de Francia consecutiva, vio a Nuno Mendes expulsado a los 87.
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El conjunto parisiense había derrotado al Aston Villa por 2-1 en la Supercopa de la UEFA el miércoles.
Lens ganó la Supercopa de Francia bajo el mando de su nuevo entrenador, Dino Toppmöller, contratado en junio tras la salida de Pierre Sage a Crystal Palace.
El nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, estuvo en el Stade Bollaert-Delelis, en Lens, para presenciar la final.
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