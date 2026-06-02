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Con 5 jonrones Tigres vencen 10-9 a Rays

Por AP

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Con 5 jonrones Tigres vencen 10-9 a Rays
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      ST. PETERSBURG, Florida.- Dillon Dingler conectó dos de los cinco jonrones de Detroit, que tuvo su mayor cantidad de cuadrangulares de la temporada, Riley Greene se quedó a un triple de completar el ciclo y los Tigres frenaron una racha de cuatro derrotas al resistir para imponerse el lunes 10-9 ante los Rays de Tampa Bay.

      Dingler pegó cuatro hits e impulsó cuatro carreras. Kerry Carpenter también se voló la barda y terminó con tres hits y dos carreras impulsadas. Greene se fue de 4-3 con una base por bolas y tres carreras impulsadas.

      Ese trío se combinó para conectar tres jonrones consecutivos en la tercera entrada. La última vez que Detroit disparó tres cuadrangulares seguidos fue el 8 de agosto del 2020, cuando el venezolano Miguel Cabrera, C.J. Cron y el dominicano Jeimer Candelario la sacaron del parque en Pittsburgh.

      Hao-Yu Lee también conectó jonrón por los Tigres (23-38), que evitaron caer a 17 juegos por debajo de .500. La mayor cantidad de juegos por debajo de .500 para un equipo que luego se recuperó y llegó a los playoffs fue 16, que lograron los Bravos de Boston en 1914, según el Elias Sports Bureau.

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