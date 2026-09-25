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Con gol de Joao Félix gana Portugal

Por EFE

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Con gol de Joao Félix gana Portugal
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      Lisboa.- Portugal comenzó este jueves la defensa de su título de la Liga de las Naciones al imponerse a Gales por 1-0 con un gol solitario de João Félix en el que fue el primer partido del nuevo seleccionador portugués, Jorge Jesus.

      Con Jesus en el puesto que antes ocupaba el español Roberto Martínez, los lusos buscaron más el centro del campo en lugar de las bandas, y así fue como se consiguió el único tanto, anotado por el ex del Atlético de Madrid y del FC Barcelona João Félix.

      Todo empezó cuando el lateral Nuno Mendes se deshizo de un rival en la medular y se lo pasó a Félix, que con un disparo desde fuera del área abrió el marcador.

      La asociación entre el segundo delantero -João Félix- y el punta -Cristiano Ronaldo- es uno de los sellos distintivos de los equipos de Jorge Jesus, y la libertad de circulación le sentó de maravilla a su exjugador en el Al Nassr saudí Félix, que fue el mejor en el césped.

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      A su vez, impulsado por esta conexión, Cristiano rozó el gol en la primera parte e incluso envió el balón al fondo de la red -anulado por fuera de juego-, pero fue sustituido en el minuto 67 aún a 21 del milésimo tanto de su carrera.

      Mientras, Gales solo provocó peligro en el 75´, cuando un toque de Brennan Johnson acabó golpeando el poste, para sorpresa de tanto portugueses como galeses, que pensaban que el balón saldría fuera.

      El combinado dirigido por Craig Bellamy ganó incluso más dinamismo con la entrada del extremo del Hull City Sorba Thomas, aunque Portugal, sin tampoco amenazar la portería contraria, logró contener a los británicos en su mediocampo y mantener el 1-0 hasta el final.

      Una vez finalizado este partido, tanto Portugal como Gales se desplazarán a tierras nórdicas, donde el próximo día 27 se enfrentarán a Noruega y a Dinamarca respectivamente.

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