logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Con rally de 5, Nats vencen a Reales

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Con rally de 5, Nats vencen a Reales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON.- Luis García Jr. conectó un sencillo que puso a su equipo por delante, Dylan Crews añadió un jonrón de tres carreras y los Nacionales de Washington anotaron cinco veces en la quinta entrada para vencer 7-3 a los Reales de Kansas City la noche del lunes.

      Washington (38-35) ganó siete de 10 y se colocó tres juegos por encima de .500 por primera vez desde 2019, cuando los Nacionales ganaron la Serie Mundial.

      El sencillo de dos carreras de García en la quinta le dio a Washington una ventaja de 4-3. Tres bateadores después, Crews disparó un batazo al jardín izquierdo para su cuarto jonrón de la temporada.

      Curtis Mead puso a los Nacionales en la pizarra en la tercera con un sencillo con dos outs que rebotó en el guante del segunda base de los Reales, Nick Loftin, y se internó en el jardín central para una ventaja de 2-0.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Brad Lord (5-0) lanzó tres entradas como relevista y permitió dos carreras con dos imparables, además de ponchar a dos. El abridor de los Nacionales, Andrew Álvarez, cedió una carrera en cuatro entradas y ponchó a cinco.

      El dominicano Starling Marte anotó por Kansas City en la cuarta con un sencillo dentro del cuadro de Carter Jensen, y el venezolano Maikel García agregó un sencillo de dos carreras en la quinta que le dio a los Reales una ventaja de 3-2.

      Al abridor de Kansas City, Mitch Spence (0-1), se le cargaron seis carreras y siete hits en cuatro entradas y un tercio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita
      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita

      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Maxi Araujo salvó a los charrúas al minuto 79, luego de que Arabia Saudita se adelantara en Miami.

      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028
      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028

      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028

      SLP

      AP

      Los voluntarios deberán cumplir un mínimo de 10 turnos y podrán postularse según habilidades y ubicación.

      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial
      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial

      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial

      SLP

      AP

      Bélgica mostró dependencia en sus figuras clave para evitar derrota ante Egipto en el Mundial.

      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens
      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens

      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens

      SLP

      AP

      Fernando Muslera se convirtió en el jugador más veterano en jugar un Mundial con Uruguay, con 39 años.